Enrique Bunbury se retira tras varios problemas de salud

via Associated Press

via Associated Press

“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”, ha recalcado el que fuera líder de Héroes del Silencio, quien ha destacado que lo que era “un placer y deleite” se convirtió en “dolor y sufrimiento”. “Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, ha destacado.

Antes de despedirse, el cantante ha querido dar las gracias a su público por los “más de mil quinientos conciertos” que ha dado en su carrera. “En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, ha señalado el artista, quien en 2020 criticó duramente las medidas tomadas para prevenir el contagio de la covid-19.