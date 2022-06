Enrique Ossorio reconoce que se equivocó con sus palabras sobre la pobreza en Madrid

Este miércoles, en los micrófonos de la Ser y tras preguntarle Aimar Bretos, Ossorio ha reconocido el error de sus palabras. “Creo que en el gesto me equivoqué”, ha afirmado.

“Lo que sucede es que lees estos informes, sales a la calle y dices ‘oye, yo es que esto no lo veo’. Insisto, me encanta que existan para tomar nota y ayudar a las personas más desfavorecidas, pero tienen que ser informes más objetivos. La gente ve que Madrid es una región rica, que crece más rápido que España”, añadió el ahora vicepresidente del Ejecutivo madrileño.

El nuevo vicepresidente de Madrid reconoce que se equivocó al decir “dónde estarán” los pobres, pero insiste en que los informes de Cáritas no son lo suficientemente objetivos https://t.co/yhdLt4Wtv1

Sobre si sigue pensando que los informes de Cáritas no son lo suficientemente objetivos, Ossorio ha reiterado que cree que “deberían ser más objetivos” y eso es lo que dijo.

“Es verdad que la pobreza es un tema muy importante, es un tema muy serio, y no es que yo gastara ninguna broma, pero a lo mejor hice un gesto que no fue acertado, y por tanto lo reconozco así con toda la sincera”, ha expresado. Y ha zanjado: “La pobreza es un tema muy importante y sobre la pobreza ni una broma ni un gesto y en eso me equivoqué”.