Enrique Santiago, sobre su cese: "Ahora mismo no me lo esperaba"

También ha admitido que no se esperaba su cese. “Ha habido momentos más o menos complejos en las relaciones políticas, como todo el mundo sabe, pero ahora mismo no lo esperaba”, asegura.

Sin entrar a valorar estos motivos, Santiago dice “respetar” la decisión. ” No soy de broncas internas y, en primer lugar, es de agradecer que una ministra de un partido haya querido contar conmigo, [siendo yo] de otro partido. No es muy habitual. Y en segundo lugar, es de agradecer que podamos seguir todo el mundo trabajando en lo que viene por delante”, agrega.

Santiago no entra a valorar si su apoyo a Sumar tiene que ver con su destitución. “Yo no quiero entrar a hacer análisis y especulaciones sobre sus motivaciones. A mí lo que me han trasladado es que es una reestructuración interna y no tengo por qué no creerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que me han dado durante 16 meses”, asegura.