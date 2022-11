Entornos inseguros y falta de confianza como elementos cotidianos

Ya sea los estados continuados de crisis económica, la debacle ecológica, el reciente año pandémico, la dependencia de poderes políticos y judiciales puestos en duda o por los muchos temores de un sistema social que se tambalea por guerras o por escasez de materias primas… No son pocos los motivos por los que el sentimiento de inseguridad en la sociedad crece y se asienta entre la población, con una sensación de desasosiego que se encuentra muy lejos de desaparecer.

Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, esta pesadumbre no es más que una proyección mental que no tiene mucha relación con la realidad. Es posible superar la inseguridad venga de donde venga, buscando la ayuda necesaria. En ocasiones, este auxilio puede venir de un psicólogo profesional, de un familiar, la pareja e incluso artículos de blog especializados, como el que propone el Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP).

La inseguridad personal

El problema real aparece cuando forma parte del carácter, rasgos de la personalidad o por volverse crónica lo que en principio fue una situación pasajera. En estos casos, la calidad de vida del sujeto disminuye, su estatus social y familiar se ve perjudicado y no puede desarrollarse como persona completa, limitándose constantemente, negándose a llevar a cabo proyectos o actividades.

Comportamiento de una persona con poca confianza en sí misma

Es muy posible que uno mismo sea una persona insegura y que, por tanto, no pueda desarrollar un proyecto de vida completo, aunque no sea consciente en toda su esencia. Si se coincide con alguno de los siguientes patrones, es muy posible que entre dentro del rango de este tipo de personas y debería buscar algún tipo de ayuda. En este sentido, los expertos recomiendan la Psicología Positiva como la mejor herramienta posible para luchar contra las inseguridades y la falta de confianza en uno mismo.

La comparación

Estas personas que no tienen buena estima suelen pasar demasiado tiempo realizando comparaciones con otras personas. Con este ejercicio pretenden localizar evidencias de su poco valor o utilidad. En más ocasiones de las que se piensan, esta situación ha llegado por la idealización de los demás, quitando importancia a lo que ellos harían en las mismas circunstancias o condiciones.

La aprobación

Con carácter general necesitan la aprobación de otros para comenzar a valorarse a sí mismas. Del mismo modo, en caso contrario, cuando se las critica son especialmente susceptibles y sus reacciones son excesivas, malhumoradas o produciendo la estampida y la ocultación. No suelen tener término medio, o aceptan las alabanzas o reproches plenamente, sin filtro alguno, o, por el contrario, las rechazan de plano sin análisis ni aprendizaje.

La desorientación

Por último, cabe destacar que las personas con esta personalidad suelen sentirse desorientadas en la vida. No solo van a dudar de su propia personalidad, tampoco sabrán discernir con claridad qué quieren hacer, hacia dónde dirigir sus esfuerzos, dónde trabajar… Otras pueden sentir que no son importantes, que no tienen la vida que les hubiera gustado, lo que puede llevarles a aislarse de los demás y sentir frustración.