Cronología de un desconcierto: qué pasa con la gira de Extremoduro

Juan Aguado via Redferns via Getty Images

A ese cóctel se añade la decepción de los seguidores de la banda extremeña, especialmente de aquellos con una entrada comprada y que no saben qué ocurrirá con su dinero. Esta es la cronología de un gran desconcierto:

Diciembre de 2019: Extremoduro comunica su separación

“Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma”, alegaban.

Por eso, preferían “dejarlo aquí” y quedarse con el recuerdo “de tantos años felices”. Los creadores de canciones como So payaso y álbumes como Somos unos animales (1991) y Agíla (1996) decían adiós tras 32 años en activo y 11 discos de estudio.

Y anuncia una gira de despedida

No descartaban más conciertos

Las entradas volaron en horas y comenzó a dispararse el precio de la reventa . El propio grupo pidió a sus fans que no acudieran a ese mercado, que estaban trabajando “a toda hostia” para buscar una solución. Sus opciones eran sacar a la venta el 10% del aforo que el grupo había reservado para cuestiones de logística o programar más conciertos.

Julio de 2020: se aplaza la gira

“Bueno, pues ya está claro que en otoño no vamos a poder hacer la gira. La próxima cita será en mayo del año que viene si la pandemia lo permite”, lamentaron.

18 de marzo de 2021: Robe Iniesta suspende la gira

“Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser”, ha afirmado Robe Iniesta en un comunicado.

La promotora, sorprendida

El guitarrista “no comparte” el comunicado del cantante

Al barullo hay que sumar las declaraciones del guitarrista de Extremoduro, Iñaki Antón, que en redes sociales ha afirmado: “Tras leer esta mañana el comunicado unilateral de Robe, del que no tenía ningún conocimiento y cuyos plurales en absoluto me conciernen, me veo en la obligación de transmitiros que mi decisión firme durante todo este tiempo ha sido realizar la gira de despedida de Extremoduro en cuanto sea posible y la covid lo permita”.