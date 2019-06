Entre ciris, cilicis i tenebres. Llarga vida al programa Skolae

Ve a tomb recordar-ho ara que a Navarra l’extremíssima dreta (evangelisme inclòs) s’acarnissa des del minut zero contra el programa de coeducació Skolae implementat pel Departament d’Educació. Una autèntica caça de bruixes; l’ombra de l’Opus Dei és, més que allargada, aclaparadora. Fins al punt que cinc redactores i cinc tutores de l’Skolae van haver de declarar el passat divendres 14 davant el TSJN per una de les tres denúncies interposades pels grups contraris a l’educació sexual i la igualtat. Van contra un programa que opta al Premi UNESCO d’educació de les nenes i les dones 2019, avalat per UNESCO Espanya i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Sovint oblidem l’ofensiva cruenta, constant, sense pausa ni treva de l’extrema dreta i del fonamentalisme religiós, catòlic, cristià, musulmà, jueu..., contra els drets humans. És més còmode —i m’hi incloc— no recordar constantment la sacrosanta aliança mafiosa entre Església —amb gran protagonisme de les evangèliques— i els dirigents de molts països de l’Amèrica Llatina. Penso en Brasil, Argentina (el mocador verd acabarà sent humil bandera victoriosa, no ho dubteu coratjoses argentines), Hondures, El Salvador.... Ni tan sols se n’escapa la pacífica Costa Rica.

I d’aquí plora la criatura. Qualsevol professora sap que quan en una escola, en un institut, intentes organitzar un grup de coeducació, amb l’església (entesa en un sentit ampli) has topat; també ho saben algunes mares i pares. En un centre pots proposar les activitats més estrafolàries, inútils i insòlites però, ¡ah, amiga!, quan proves d’anar al moll de l’os de la desigualtat, de la discriminació, del menysteniment de les alumnes (una forma més de violència), salten totes les alarmes i t’acusen indefectiblement d’adoctrinar. Vas contra l’ordre patriarcal en tots els sentits, fins i tot contra aquella màxima que diu que el masclisme i la discriminació se soluciona amb educació. No, no i no.

Malgrat defensar aferrissadament el dret de les nenes a l’escolarització, a l’educació, a la instrucció, sé que amb això no n’hi ha prou. No n’hi ha prou amb un trist ensenyament que se sol basar, per exemple respecte a la literatura, en l’estranya superstició que no hi ha hagut ni hi ha escriptores i en el dogma que la seva obra és insignificant. No enforteix les nenes ni les noies, no hi va a favor, ni en potencia l’autoestima. No n’hi ha prou amb un limitat i empobridor ensenyament que òbvia i menysprea que el ser humà també està compost de sentiment i, ¿per què no dir-ho?, de sexualitat. En una paraula, només ho aconseguirem quan la coeducació sigui, es digui, «educació» i la misogínia il.lustrada, un record.

Ja et pots calçar i preparar-te a rebre, doncs, si a més assages de coeducar de forma global, sistemàtica, organitzada. Una pancarta que acompanyava i animava les declarants davant el TSJN ho resumia: ‘La igualtat no és optativa’.

És més que una broma de mal gust afirmar que no cal coeducació ni educació sexual, ni totes les formes de respecte i coneixement possibles cap a l’altri en un país on els nens als 8 anys s’inicien en una pornografia basada en la violència contra les dones, que hi escup a sobre i les agredeix. Fer-ho en una ciutat com Pamplona on es va perpetrar l’abjecta violació de la Manada durant els sanfermins del 2016 i l’ominosa i infame sentència posterior, no té nom, és una indecència gairebé pornogràfica.