Entre todas las mujeres.

Por fin tumbaron, en el tramposo ring del catch, al luchador invencible que se presentaba, oculto tras una máscara, con el nombre de Espectro. El público, harto de aquel fanfarrón, berreaba ”¡arráncasela!” y ”¡mátalo!” ”¡Mátalo!”

De haberle quitado la máscara, habría sido el público el ejecutor: nunca supieron que Espectro era una mujer.

Algunos años antes, una sufragista inglesa se inmoló arrojándose a los pies de los caballos en el frenesí de la recta de Epson, épica carrera en la que no recuerdo que haya vencido una yegua.

Sí sé que una mujer jamás. Y han tenido que disputarse 170 ediciones para que una yoqueta salve victoriosa los imposibles obstáculos del Grand National.

La victoria de Rachael Blackmore fue incontestable; cierto es que no todos los días corre un caballo como Minella Times. Pero no lo es menos que la monta de Blackmore fue una lección de tacto, sabiduría y coraje.

Habrá quien piense que el turf no es machista, que las yocketas han galopado con naturalidad desde siempre junto a sus compañeros, compartiendo pasión y escasez de centímetros. Y se equivoca.

En mis buenos tiempos de comentarista radiofónico —me pagaban el desplazamiento y un café— pude entrevistar a algunas de las mejores jinetes del momento. Yo no recogía más que sus impresiones de la carrera recién terminada. Si alguna vez pretendí que me hablaran de su situación como mujeres, el silencio imponía su freno. En Aqueduct, con el micrófono cerrado, la campeona Julie Krone me confesó que cuando ella corría en la recta solo había dos contrincantes: ella contra todos los hombres.

En cierta ocasión, tuve que entregar un premio a la directora de orquesta Inma Shara. En mi breve parlamento, recordé que hasta 1932 se creía que las mujeres no podían meter un sobre por una ranura.

—Se equivoca usted —me interpeló amablemente un desconocido en el momento de los canapés— mi hermana fue cartera con Alcalá Zamora.

Los aficionados siempre han apreciado la belleza asexuada y altiva de las damas sobre su caballo de doma o de salto. Pero que, en los años 70, una mujer se manchase de barro, esgrimiera la fusta y enseñase el culo, desconcertaba a los biempensantes.

Inicialmente, en España, las féminas participaban como “amazonas” (aficionadas). Trotando el tiempo, acabarían profesionalizándose. El manifiesto desdén de los apostantes que asistieron, perplejos, a su bautismo de verde, propició que, si las carreras de aficionados se consideraban “de guardias”, las de amazonas fueran “de monjas”.