Decir que la actividad física es importante para la salud no es descubrir América. Todo el mundo lo sabe, pero demasiadas personas utilizan el argumento de la falta de tiempo para no hacer un mínimo de ejercicio. La buena noticia es que no es necesario pasar dos horas al día en el gimnasio para mantener un cuerpo funcional y prevenir la atrofia muscular que causa el sedentarismo.

Aunque no es lo ideal, entrenar el cuerpo en solo 5 o 10 minutos al día es posible y, desde luego, es mejor que no hacer nada, sobre todo si tu trabajo es muy sedentario. Como sucede con muchas otras cosas en la vida, puedes empezar por la versión más suave. Quizás le cojas el gusto y descubras nuevas formas de ejercicio que te gusten más y te mantengan activo durante más tiempo. Lo que está claro es que la falta de tiempo ya no tiene por qué ser un obstáculo.