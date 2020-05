Adrián Barbón: “Es momento de unidad, punto”

Creo que ahí tuvieron un debate amplio, pero las variables no eran muchas: la comunidad autónoma, la provincia, el municipio, el área sanitaria o la comarca. Al final han optado por la provincia porque parece que hay más carácter homogéneo. Lo desconozco. Creo que podría haberse planteado con otras variables, eso sí lo digo. Me imagino que no han sido criterios políticos, sino técnicos.

Lo primero, es un plan que como todos admite interpretación y posiciones distintas, eso es respetable. Seguramente si cada presidente autonómico hubiésemos tenido que diseñarlo, cada uno haría una planificación distinta. Cuando uno se enfrenta a esta enfermedad tiene que ser humilde y reconocer que somos unos grandes ignorantes frente al virus, que lo estamos conociendo ahora. Hay muchísimo desconocimiento, los propios científicos no llegan a consensos todavía en muchas materias, lo que hoy son certezas hace una semana eran todo lo contrario en el debate científico mundial… Es muy complejo elaborar un plan. Asturias, aprovechando esa puerta abierta a que no sólo sea el ámbito provincial, va a hacer aportaciones y propuestas que mejorarían el plan aquí. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos áreas en las que la incidencia del virus ha sido casi inexistente y que casi pueden tener un reconocimiento de insularidad. Con espíritu de construir y aportar nuestra visión.

¿Cree que Asturias saldrá con estos tiempos mínimos de dos semanas por fase y será de las primeras autonomías que llegará a la nueva normalidad?

Lo de la nueva normalidad, siempre explico a la gente que lo que quiere decir es que no vamos a volver a la normalidad que conocíamos hasta que no aparezca la vacuna o el tratamiento que dé resultado. Va a ser algo distinto mientras no ocurra eso. Si algo he tenido claro durante esta crisis, es que quiero hablar claro siempre y ser muy transparente. ¿Va a estar Asturias por delante y cumplir los plazos? Sinceramente no lo sé y sería un osado si dijera que vamos a pasar los plazos al máximo tiempo. Me preocupa en este sentido porque creo que no somos lo suficientemente conscientes en general. Lo que les digo a mis conciudadanos estos días es que nunca como ahora vamos a depender todos de todos. De cada uno de nosotros va a depender el colectivo. Hay muchas probabilidades de rebrote, también se tiene que explicar. ¿Por qué las hay? Las escasas realidades comparadas que tenemos para analizar cómo es un proceso de desescalada, que son muy pocas en el mundo, todas tienen un marcha atrás. Es decir, en ocasiones daremos dos pasos adelante y en otras uno atrás. Y esto no nos tiene que llevar a pensar que es un fracaso colectivo, sino que es un proceso que ningún país del mundo ha recorrido en su totalidad. Vamos a ser de los primeros países del mundo en hacerlo. Quiero decir que Asturias pretende ser de las comunidades más responsables y en la que la ciudadanía más responsable sea de la seguridad y la salud colectiva,

A partir del sábado podremos salir a la calle para esos paseos reglados y a hacer deporte por franjas horarias. El pasado domingo ya salieron los niños. El Gobierno dijo que el 99% había cumplido responsablemente pero vimos imágenes que alarmaron a mucha población con aglomeraciones. ¿Qué factor juega ahora la responsabilidad social? ¿Tiene miedo a que esta salida por muy ordenada que sea lleve a un rebrote de contagios?

Es que nunca en la historia de este país tantos dependemos de tan pocos. Es decir, del comportamiento de cada persona va a depender la salud colectiva. Por eso es importante que ahora que vamos a empezar esas medidas de alivio tener algunas cosas claras: mantener la distancia social, que esto no se hace para salir todos juntos en grupo, no podemos socializar todavía, hay que evitar esos riesgos. Y es que la amenaza del rebrote está encima, es una espada de Damocles que tenemos permanentemente sobre nosotros. Tenemos que ser conscientes de que por un pequeño incumplimiento se puede dar lugar a un rebrote. Tenemos que decírselo a la gente. Me comprometí a hablar claro, no podemos engañar a la gente. La desescalada es el proceso más complejo de cuantos hemos visto hasta ahora. Hasta ahora lo que hicimos fue lo fácil. Lo difícil es ahora, la vuelta a la convivencia, cumplir con las normas. Siempre gasto una broma al consejero de Sanidad de Asturias que es cirujano: le digo que la desescalada es un proceso propio de precisión cirujana.

Menciona varias veces la expresión “todos”, pero ese “todos” no se traslada a la política. ¿Qué le parece que en el momento para el país más difícil en décadas no vayan de la mano el Gobierno y la oposición?

En la Conferencia de Presidentes dije que si en una situación como esta los políticos no somos capaces de remar todos en la misma dirección y dejarnos de debates de bandería y de partido, la gente se va a preguntar para qué narices servimos. Lo digo claramente. Pongo siempre el mismo ejemplo, tengo 41 años y soy el primer presidente de Asturias nacido después de la aprobación de la Constitución pero formo parte del PSOE desde hace muchos años y aprendí de mis mayores. Los socialistas asturianos que combatieron contra la dictadura siempre me dijeron que el proceso de Transición lo que supuso fue sentarse en una misma mesa los que habían estado luchando desde un lado y desde el otro. Fue capaz gente que llevaba luchando cuarenta años. ¿Qué capacidad política podemos demostrar la generación actual si no somos capaces ante la situación más complicada desde la Guerra Civil de aparcar el debate de partido y centrarnos en la ciudadanía y la sociedad? Si no somos capaces, demostraremos una absoluta mediocridad. Quien está creyendo que es momento de debate se equivoca. No es momento de banderías. Es momento de unidad, punto. Lo otro ya volverá cuando venga la normalidad, tenemos que entenderlo.