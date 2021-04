Las veces que Ayuso y Casado citaron a los muertos por covid para hacer oposición

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes en un acto electoral en Fuenlabrada, Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes en La Sexta que “nunca” ha recurrido a los muertos durante la pandemia para hacer política u oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Yo nunca. En mi caso la hemeroteca es firme. Yo nunca me he puesto a hablar de algo así”, ha zanjado la candidata popular en las elecciones autonómicas del 4M cuando le han preguntado si no había “arrojado muertos al Gobierno de España”.

El problema es que pese a que presidenta regional ha dicho que la hemeroteca “es firme”, basta con recurrir a los diarios de sesiones parlamentarias, donde quedan transcritas todas las intervenciones, para comprobar que tanto ella como su jefe, Pablo Casado, —e incluso el secretario general del PP, Teodoro García Egea—, recurrieron a las cifras de fallecidos para hacer oposición al Gobierno.

Ayuso, además, ha criticado que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, lamentara este lunes, citando datos del Ministerio de Sanidad, que los fallecidos en Madrid superen la media nacional y que la tasa general de mortalidad en la región sea de 2.180,71 víctimas por 100.000 habitantes frente a las 1.620,25 de media en España: “Es un debate maravilloso en el que se ha metido el candidato socialista. No sé porqué, hablando de los muertos y los fallecidos”, ha dicho Ayuso.

Lo cierto es que acto seguido ella misma ha recurrido a las víctimas durante la pandemia y eso que había pedido no meterlas en campaña. “Y viniendo de parte de un Gobierno [en referencia a las declaraciones de Gabilondo] que no ha hablado de las cifras reales de fallecidos que ha habido en España”.

Cuando Ayuso dijo seis veces la palabra ‘muertos’

El 29 de abril de 2020, con España asfixiada por la primera ola del coronavirus y los ciudadanos encerrados en casa para evitar la propagación del virus, la presidenta autonómica dijo hasta nueve veces la palabra ‘muertos’ para atacar la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. Estas son algunas de las veces que los citó, según aparece reflejado en el diario de sesiones de la Asamblea.

“Lo más infame fue cuando soltaron el bulo de que en Madrid se dejaba morir a los mayores para salvar a los jóvenes, o contar a los muertos madrileños como madrileños y no como españoles; eso sí, ¡ya las altas son de todos! ¡Trataron a Madrid como apestada! Como ustedes tenían que ayudar al Gobierno de Sánchez e Iglesias para eludir su responsabilidad, me han querido hacer culpable de las muertes en Madrid”. “No debimos confiar en un Gobierno que se ha ufanado de usar la mentira para llegar y permanecer en el poder. ¡Cuántos euros nos ha costado! El Gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos nos dijo que era una gripe más, y que lo peor era el alarmismo. Les entendimos, nos confiamos, ¿y qué pasó? ¡Que vino la pandemia y los miles de muertos! Reconozco mi error: ¡fiarme de la izquierda! Les aseguro que no volverá a ocurrir”. ”¡El Gobierno central no podrá quejarse de la Comunidad de Madrid!; y les pondré solo un ejemplo gráfico: cuando cerramos el Palacio de Hielo de Madrid como morgue, invitamos a la ministra de Defensa, que tuvo a bien acompañarnos. ¿Se han interesado por visitar hospitales o al personal sanitario, o por acompañarnos en el luto? ¡Se han reído de las lágrimas de una persona!; pero no se ríen de esa persona, ¡ofenden a las decenas de miles de muertos que se ven representados en estos homenajes!”. [Sobre porqué ni Podemos ni PSOE visitaron Ifema] !Han tenido ocho semanas -casi tres meses en total- para intentar mostrar un poquito de piedad, un poquito de cercanía, de solidaridad, ya no con la Administración sino con los administrados, pero han decidido secretamente guardarse todas las fórmulas y las recetas de la solución a esta crisis por si algún día podíamos venir a una Cámara a echarles encima los muertos”. “Estoy orgullosa de saber que, en la Comunidad de Madrid, la gente no se ha muerto en la calle, en la puerta de un hospital, porque aquí no se ha elegido a quién salvar la vida y a quién no, como ha ocurrido en otros países. ¡Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos tenido en la Comunidad de Madrid las imágenes de Nueva York, con fosas comunes donde dejar a los muertos!, ¡Qué hubiera sido de los que estamos aquí! Sin embargo, la Administración ha funcionado y ha estado en cada situación”. “Y resulta que los profesionales de las residencias, los de las públicas y los de las privadas, nos contaban, y también se lo contaban a la UME, que no nos podíamos imaginar lo duro que es pensar que una mañana un anciano se ha levantado, ha desayunado tranquilamente, ha pasado la mañana, y después de comer se ha tumbado y ha muerto, ha fallecido, porque este virus lo mismo no deja apenas síntomas que mata a personas, y con las personas mayores es especialmente cruel y lo puede ser en muy pocas horas. Y sí, ha habido residencias que, efectivamente, en un mismo día tenían varios muertos; pero, ¿estaban ustedes ahí para ayudar? ¡Nooo! Estaban para mandar la cámara, para hacer el teletipo, ¡y para hacer sangre y dolor siempre de lo mismo! Han ayudado... ¡cero!”.

Casado y Egea hicieron lo mismo en el Congreso 14 días antes

La intervención de Ayuso en la Asamblea de Madrid fue el reflejo de la que hizo su jefe 14 días antes en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, culpó el 15 de abril de 2020 en la Cámara baja al Gobierno del número de muertos. También el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Y todo quedó recogido en el diario de sesiones de la Carrera de San Jerónimo.