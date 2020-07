Astrazeneca, la empresa que trabaja con Oxford en la vacuna: "No tendremos resultados ampliados hasta el tercer trimestre de 2020 como pronto"

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Oficinas de AstraZeneca en Reino Unido

“La correlación entre la respuesta inmunológica y la protección de una vacuna contra el virus aún no se ha definido, aunque estos primeros datos sugieren que la rápida inducción de anticuerpos y células T contra el virus puede ser importante en la protección contra la COVID-19. Lo importante ahora es que AZD1222 (el proyecto de Oxford y AstraZeneca) ha demostrado respuestas inmunitarias sólidas en todos los participantes y los resultados de la fase I/II respaldan el paso a la fase III”, continúa.

¿Hay un proyecto de vacuna mejor que otro? ¿Qué diferencia a la de Oxford de otras como la de la empresa estadounidense Moderna o tantas otras en desarrollo? Son preguntas habituales en estos tiempos, pero sin una respuesta clara. La directora médica pide no entrar en “comparaciones directas entre los estudios”, ya que “no es posible debido a la variabilidad en el diseño y entre las evaluaciones” de cada una.

Las fases I/II se han llevado a cabo, con éxito, sobre una muestra de 1.077 adultos de entre 18 y 55 años, sanos. El salto de fase obliga a ampliar esa muestra, ya no solo con un “público” de condiciones idóneas. Son miles los nuevos “pacientes”.

La fase III no hubiera llegado tan pronto en unas condiciones convencionales. Pero el virus no entiende de plazos y obliga a acelerar. Como apuntaba Carlos Estévez, ”éticamente se ha considerado aceptable acelerar ciertos pasos”. Por ello, explica Ana Pérez, “los ensayos clínicos han pasado de la fase I/II a fase III en semanas y no en meses”. “Esperamos disponer de resultados de los ensayos ampliados, como muy pronto, en el tercer trimestre de 2020. Aunque esto dependerá de la tasa de infección dentro de las comunidades de ensayos clínicos”.

Alcanzar el final del camino ni será inminente, ni mucho menos fácil. Además de las dificultades técnicas, éticas y científicas, surge un nuevo enemigo: la guerra tecnológica. En las últimas fechas, Reino Unido ha acusado a Rusia de, presuntamente, robar datos de la investigación a través de hackers. Pocos días después, EEUU hizo lo mismo con China, una pelea diplomática que ha llevado al cierre de consulados en ambos lados.

Esta pelea geopolítica no es ajena a AstraZeneca, que reconoce “vigilar la situación y trabajar estrechamente con los organismos gubernamentales” para blindarse ante posibles ataques. De momento, niegan haber sufrido cualquier hackeo, si bien se mantienen alerta, “evaluando constantemente los sistemas informáticos globales de la compañía e implementaremos las mejoras necesarias para garantizar la ciberseguridad y la protección de nuestros investigadores y empleados”.