Ángel Gabilondo: "El cordón sanitario a Vox es una exigencia moral"

“Todo va a depender de unos cuantos miles de votos”. Esto advierte Ángel Gabilondo a pocas horas de que acabe esta campaña del 4-M. La situación, dibuja, es de empate técnico y llama a todos los progresistas a salir a la calle para buscar un Gobierno “justo y decente”.

El catedrático de Metafísica tiene como máxima desterrar el clima del odio que se ha instalado y sostiene que el “cordón sanitario a Vox es una exigencia moral”. Ayuso, en opinión del candidato socialista, ya ha interiorizado algunos de los postulados más extremos de la ultraderecha. ¿Sería capaz de abstenerse para que no entre Vox? “Ni Vox ni Ayuso pueden contar con nuestro respaldo activo o pasivo”, responde.

Una izquierda en la que Más Madrid le pisa los talones en las últimas encuestas. Él no se plantea la posibilidad de un ‘sorpasso’ de Mónica García y llama a un Gobierno “progresista y alejado de los extremos”. Y dice, a pesar del primer “con Iglesias, no”, que “desde el primer día” ha invitado a “sumarse a este proyecto a todas las fuerzas de izquierdas que quieran protagonizar el cambio”.

Cartas con balas y proyectiles, amenazas... ¿Qué ha pasado en esta campaña? ¿Ha calado un discurso del odio entre la sociedad?

La crispación y los extremismos solo producen resentimiento. Mi empeño es acabar con ese clima. Quiero ser el presidente de la Comunidad de todos los madrileños y madrileñas, sin exclusiones. Quiero ser el presidente que vuelva a unir a Madrid. En todo caso no podemos dejar de denunciar estos hechos lamentables. Y denunciarlos sin ambages. En campaña deberíamos haber podido confrontar programas, medidas e ideas, pero la candidata Ayuso no ha querido ir a debates, solo aceptó ir a uno. En democracia, la rendición de cuentas, la confrontación de propuestas y los debates han de ser el centro de las campañas. Y sin caer en el insulto y sin descalificar al que no piensa como tú.

¿Es Vox responsable de este clima de crispación y tensión?

La actitud de este partido tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Ya le dije a la señora Monasterio, durante el fallido debate en la Cadena Ser, que probase a ser educada, a ver qué ocurría. Desgraciadamente no me atendió, no me escuchó, ni entonces ni en los días sucesivos. Quiero resaltar que, a mi juicio, tan responsable es el que emite el insulto como el que, ante hechos así, centra sus esfuerzos en restar importancia a estos comportamientos antidemocráticos.