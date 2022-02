Anton Erkoreka: “Si la comparamos con pandemias históricas, la actual no es excesivamente grave”

A partir de ahí, se elaboraron muchos y muy detallados estudios sobre la gripe de 1918, entre ellos firmados por Erkoreka, y estos ahora vuelven a cobrar sentido. La crisis de Hong Kong no fue a más, pero el SARS-CoV-2 y su consiguiente pandemia de covid han puesto de nuevo de actualidad estas inquietudes. Anton Erkoreka (Bermeo, 1950) ha revisado a fondo lo que ocurrió hace un siglo en el mundo con el fin de arrojar luz sobre lo que sucede desde finales de 2019, y lo ha publicado en Una nueva historia de la gripe española. Paralelismos con la covid-19 (Lamiñarra).

Las dos pandemias que comparamos nacieron probablemente en China; a partir de ahí, empieza su fase de expansión. Durante un período de tiempo que suele ser de dos a tres años, ese virus se va extendiendo, va impregnando a la mayoría de personas a través de olas. Durante uno o dos meses tenemos una ola, luego el virus desaparece o circula menos, al cabo de los meses vuelve una ola, y así sucesivamente, produciendo más o menos mortalidad en función de la virulencia del virus. El H1N1 era muy, muy transmisible y muy, muy virulento. El SARS-CoV-2 es muy, muy transmisible –ómicron podría ser la variante más transmisible de la historia–, pero no es ni mucho menos tan virulento como otros.

A quienes habíais estudiado bien la gripe española no os chocó tanto la llegada de esta pandemia. ¿De algún modo, lo esperabais?

Los ciclos no son exactos, pero, desde el siglo XX hasta ahora se han producido unas cinco o seis pandemias –algunas, de muy poco interés, como la de la gripe A en 2009–. Hay un ciclo en el que periódicamente aparece una nueva cepa, una nueva variante, un nuevo virus que provoca el desastre que ha provocado ahora el SARS-CoV-2. Eso lo esperábamos todos, igual que a partir de ahora, en algún momento, tendrá que aparecer una nueva pandemia de este tipo.

La pandemia que estamos viviendo ahora, si la comparamos con las pandemias históricas, no es excesivamente grave, desde un punto de vista de cifras de mortalidad. La pandemia de gripe española mató en todo el mundo a 22 personas por cada mil habitantes; la pandemia de covid ha matado en todo el mundo a una persona por cada mil habitantes. La diferencia es tremenda.

La pandemia de gripe española fue gravísima, gravísima, y esta, bueno, ha sido una pandemia muy importante, pero está a la altura de la pandemia de gripe rusa, que mató a unas dos personas por cada mil habitantes. Es decir, no ha sido tan, tan, tan virulenta, y mucho menos si la comparamos con otras pandemias bacterianas, como pueden ser la peste o el cólera, que tienen cifras altísimas de mortalidad. La peste, en sus primeros episodios en 1348 –lo que se llamó la pandemia de peste negra–, mató entre 300 y 500 personas por cada mil habitantes. Y las pandemias de cólera del siglo XIX llegaron a matar, en algunos de sus episodios, a 60 personas por cada mil.

La pandemia que vivimos ahora ha hecho mucho daño, ha hecho mucho ruido, la hemos vivido al día, al momento, pero desde el punto de vista de la mortalidad no ha sido, ni mucho menos, muy grave, ni comparable con otras pandemias de la historia.

En Europa la gripe española tuvo cuatro olas, y en todo el mundo cinco. La última ola en Europa fue en los primeros meses de 1920, y fue larga y preocupante, pero no excesivamente mortal. ¿En qué momento se pasa de una forma pandémica a endémica? Esa es la gran pregunta, y es lo que vamos a ir viendo en los próximos meses.

La gripe tiene dos presentaciones químicas: una pandémica, que aparece cada 15 o 20 años, y una segunda forma que es la gripe estacional. La gripe estacional aparece todos los inviernos, con el frío: en otoño aparece en el hemisferio norte y tiene su pico en enero; cuando vamos entrando en la primavera, el virus no puede circular en el hemisferio norte y pasa a circular en el hemisferio sur, donde es invierno. De esta manera va pasando de un hemisferio a otro.

El ciclo es claro y lo conocemos muy bien, sería ideal que esto pasara con el SARS-CoV-2, pero posiblemente no ocurra, porque en este momento nos está afectando por igual en el hemisferio norte –en invierno– y en el hemisferio sur, que está en verano. Que ocurriera esto sería una de las posibilidades, pero hay más.

Otra posibilidad es que siga el rumbo de otros coronavirus, que en un momento han sido muy virulentos y que luego han ido perdiendo virulencia y transformándose. De los siete coronavirus que afectan a humanos, tres han producido grandes pandemias –el MERS, el SARS-Cov-1 y el SARS-CoV-2– y hay otros cuatro que no producen cuadros clínicos importantes, sino catarros. Se cree que, en origen, estos pueden venir de coronavirus que han producido cuadros muy graves y que luego han ido perdiendo virulencia.

La esperanza sería que este SARS-CoV-2 fuera mutando y que, al final, acabara siendo uno más de los coronavirus que simplemente producen catarritos y constipados. Creo que esto puede ser lo que ocurra en los próximos meses o años, porque el proceso puede ser muy largo. No va a ser de un día para otro.

Cuando sale el presidente hablando de gripalización, como diciendo que a partir de ahora no va a ser importante… No, es mentira. Las gripes estacionales matan 400.000 personas cada año en todo el mundo, y eso es muchísima gente.

He leído que ahora le preocupa bastante la gripe aviar. ¿Deberíamos prestar más atención a esto?

Lo que estamos viendo ahora es que a España también ha llegado, pero sólo han dado los datos cuando empezamos a decir que, por lo que pasaba en Europa, en España también tenía que haber brotes. No me podía creer que en Francia estuviera presente y aquí no. Efectivamente, la semana pasada, se empezaron a hacer públicos los datos de granjas donde ha habido esta zoonosis.