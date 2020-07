El mensaje de optimismo de este epidemiólogo catalán: "Parece que vamos bien"

Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Una mujer pasa por delante de una tienda de Mango en Barcelona.

El jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, el epidemiólogo Antoni Trilla, ha afirmado hoy que “dentro de la prudencia, los datos apuntan a que la velocidad o el número de contagios no ha ido al alza. Parece que vamos bien”, aunque ha advertido: “Estamos en una situación de calma tensa”.

En declaraciones a la emisora RAC-1, Trilla ha señalado que “estamos en una situación de cierta incertidumbre. La gente está legítimamente preocupada. Estamos en una situación de calma tensa porque hay contagios y hay brotes”.

“La atención primaria está más cargada. El sistema hospitalario está en una situación que, como ya sabemos de qué va, tenemos experiencia, y los dispositivos funcionan con normalidad. Si se tuviera que aumentar la capacidad para que aumentan los ingresos se haría de forma ordenada”, ha explicado el epidemiólogo.

En Lleida “tienen más estrés”

Trilla ha reconocido que en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida “tienen más estrés. Pero hay una buena noticia, aunque todavía provisional: parece que la tendencia es a frenar el número de contagios. Hay que ver cuánto tiempo tarda en bajar”.

Sobre la intención apuntada por el nuevo secretario de Salud Pública, Josep María Argimón, de limitar o prohibir encuentros sociales por la noche, Trilla ha opinado: “Confío plenamente en Josep Maria Argimón. Si han visto patrón o riesgo de contagios (...) sería una medida selectiva y proporcionada. Creo que las medidas quirúrgicas son mejores que medidas más importantes, como obligar a quedarse en casa o cerrar algunas áreas”.

También ha dicho que “hacer PCR a los contactos estrechos de los positivos es una muy buena decisión. Aumentará el número de casos, pero si la cadena se hace bien, tendremos más seguridad”.

Un recado a Madrid: “Si buscas encuentras, y si no buscas, no”

Preguntado sobre por qué la comunidad de Madrid está en mejor situación y apenas tiene rebrotes, el epidemiólogo ha contestado: “Desconozco si Madrid tiene suficientes rastreadores. Si buscas encuentras, y si no buscas, no encuentras. Los compañeros de Madrid deben preocuparse por tener capacidad de diagnóstico y de rastreo. A nosotros nos desbordó y esto ha motivado descontrol en algunos lugares de Cataluña (...). Confío que la situación de Madrid no se escape de control. Espero que la situación de pocos casos sea la real”.