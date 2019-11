Bono: "Felipe González ha sido el mejor presidente de España y Aznar, el peor"

Espero y deseo que el Tribunal Supremo case la sentencia y dicte otra que se acomode más a la idea que tengo, aunque hablo sin haberla leído. Las personas podemos cometer errores, y los cometemos, pero el error de ser ladrones y de robar no me cabe en la cabeza. Sinceramente creo que no lo han hecho.

Con tristeza, porque la concepción, la idea y el cariño que tengo por Griñán, Chaves y Magdalena Álvarez no me los cambia la sentencia. Son personas decentes, limpias y honradas que no se han llevado el dinero de la Administración a su casa. Hay ladrones, gente que hurta y que se ha llevado el dinero del Tesoro Público a su personal provecho, pero en este caso estoy convencido de que no ha sido así y lamento la condena.

El PP ha tenido un Gobierno, el de Rajoy, que cayó por la corrupción, a la que tantos dirigentes del PP se habían apuntado. Fíjese, tienen expresidentes de comunidades presos, exministros… No es comparable. Hablábamos antes de los ERE, es una situación muy diferente. El PP debería ser un poco más humilde para que se pudiesen llegar a acuerdos, los que fuere, si no de Gobierno, por lo menos para defender la solidaridad de los españoles, la Constitución, la igualdad y el ‘no’ al separatismo.

A mí me gustaría más que el PSOE hubiese tenido mayoría suficiente para no necesitar a nadie, y me hubiese gustado más, como a Pedro Sánchez, llegar a un acuerdo como el que llegó en 2016 con Cs, pero es imposible porque Ciudadanos se nos ha ido por el vertedero, por el sumidero y hoy es irrelevante. Incluso me hubiese gustado que PSOE y PP se llevasen mejor y pudiese haber, si no un Gobierno de coalición, un entendimiento para que los secesionistas catalanes que están entrenados y unidos se encontraran a unos constitucionalistas más unidos de lo que estamos. Pero las circunstancias son las que son y no hay otro Gobierno posible que el que ha propuesto Sánchez. No veo otro posible. Podría haber otros deseables, pero no son posibles. En ese sentido, creo que tiene que ser este. El PP ha dicho que ni se les hable. Es más, cuando llevábamos escrutado el 30% del resultado el 10-N, el Partido Popular dijo que Sánchez tenía que irse a su casa. Claro, no es manera de negociar lo que algunos dicen de un Gobierno de coalición. Es que no quieren, están en una posición levantisca. El PP podía ser un poco más humilde.

Primero, procuro cuando tengo ocasión de meditarlo y de responder de una manera tranquila como ahora no criminalizar a nadie. Estoy radicalmente en contra del programa de Vox, me parece horrendo, pero no estoy dispuesto a criminalizar a los tres millones de votantes. En ese sentido, creo que algo hemos hecho mal para que surja alguna extrema derecha con esa virulencia y esa fuerza. La falta de entendimiento entre las fuerzas constitucionalistas respecto del problema de Cataluña ha ayudado a que crezca Vox, no tengo la más mínima duda. Y deberíamos corregirlo, por el bien de España y al margen de cómo afecte o no a Vox.

Bien, nos whatsapeamos de vez en cuando, no es una relación intensa. Por otra parte, es el presidente del Gobierno y yo no soy nadie. Lo que menos quiero es molestarle. Coincido con él en lo que estoy comentando, mis discrepancias no las hago públicas. Por una razón: llevo cincuenta años en la familia socialista y eso es mucho corazón y muchos sentimientos, mucha historia y tiempo para yo permitirme decir una palabra más alta que otra de mis compañeros. Y más del secretario general, eso no me lo consiento.

Un presidente que dice ‘apreteu’, que se va a cortar la AP-7, a jalear a los que la están cortando, un ciudadano que dice que no le coge el teléfono el presidente del Gobierno… Si lo que hay que cogerle es la matrícula, para darnos cuenta de la pena que hay hoy en Cataluña. Es imposible encontrar un presidente peor que el que han puesto. Me produce tristeza porque Cataluña no se lo merece. Y el daño que se le está haciendo a España, y también a Cataluña, en el exterior. El otro día un embajador de España me decía ‘¿tú te imaginas el tiempo que gasto defendiendo a España y Cataluña porque la imagen que se están trasladando es muy negativa? Esas calles llenas de humo y de fuego, coches incendiados, el ‘apreteu’ a los CDR y luego les manda a los Mossos… Esto no hay quién lo entienda. En esa locura estamos.

No está a la altura de Cataluña, es una pena. Un señor que cuando le citan en un juzgado, porque ha estado jugando al ratón y al gato, que le ha faltado la valentía de decir ‘yo soy un separatista que no voy a hacer caso a los tribunales de España’... En vez de eso o huir como ha hecho su mentor Puigdemont, lo que hace es como bromitas. El otro día decía ’voy a ir al juzgado pero como he comido judías ya veremos cómo respondo al juez. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que se iba a tirar un pedo en el juzgado? ¿Puede hacer eso un presidente de Cataluña? Está muy por debajo del pueblo de Cataluña, incluso de los separatistas.

Es evidente que unos pocos no pueden decidir lo que tienen que decidir todos. Es decir, los catalanes no pueden decidir lo que, según la Constitución, corresponde a los españoles. El derecho a decidir, estoy de acuerdo, pero es de todos los españoles. No puede un brazo decidir por todo el cuerpo, porque afecta a todo el cuerpo. Esta es una línea roja. La identidad no está por encima de la igualdad. Me siento más cerca y más solidario de un ciudadano de Cataluña que necesita solidaridad que de una persona que no la necesita, aunque sea mi vecino en Toledo y Madrid.

Por cierto, en el libro le da la razón a Podemos de que un banquero manda más que un diputado en este país.

Pues sí, es que es así. Me gustaría que no se intepretara en el sentido de que estoy jaleando a Podemos. Pero es verdad, un banquero… Lo que quiero decir en el fondo es algo que pongo en el libro y que me había dicho Zapatero. Él contaba que había descubierto que el Estado del modo tradicional no existe, y que mandan la City de Londres, la bolsa de Nueva York, los inversores chinos… Hillary Clinton hizo una visita política a Pekín, a un periodista norteamericano le pareció que no había sido muy crítica con las autoridades chinas y se lo dijo. Y ella contestó que no es conveniente ser crítico con tu banquero. No es que los banqueros vayan al BOE, pero tienen poder, son los que dan el crédito y te permiten financiar la deuda. Y estamos en un momento en el que los Estados deben mucho y se endeudan. España debe cuando empieza el año todo lo que va a producir ese año, el 100% del PIB. Imagínese si mandan los banqueros.

En el libro queda claro que detrás de muchas informaciones que circulaban sobre usted, según le confesaban políticos del PP como Alberto Ruiz-Gallardón, Nacho Uriarte o Esteban González Pons, estaba María Dolores de Cospedal. ¿Era la mano negra que movía esos dosieres sobre usted?

Eso me decían. Pero al margen, hay un hecho evidente. Esta señora se tuvo que ir porque descubrieron que estaba con su marido compinchada con el desvergonzado del comisario Villarejo haciéndole encargos para que no se llegase la verdad a los juzgados o para espiar a compañeros incluso de su partido… Lo que hizo conmigo no fue nada comparado con lo que al final a ella la cogieron haciendo. Recibí una denuncia al Fiscal que estaba hecha con un poder otorgado por el PP a María Dolores de Cospedal. No me lo tiene que contar nadie, es evidente. No sé por qué razón esta señora quiso hacerme este daño, pero le pasó un poco como a la Maestra Ciruela, que no sabía escribir y puso escuela. Mire cómo ha acabado.

¿Es más juancarlista o felipista (de Felipe VI)?

El rey Juan Carlos hizo mucho por la democracia española, tuvo errores que le llevaron a perder la Corona, como todos los seres humanos. En conjunto, el balance de su reinado lo veo positivo de cara a la consolidación de la democracia. El rey Felipe VI es harina de otra costal, tiene una formación diferente, unos genes que andan más mezclados, no tiene nada que ver con su padre en cuanto a carácter ni con su abuel (que mucho don Juan, pero se ofreció a Franco para luchar en la Guerra Civil) ni con su bisabuelo Alfonso XIII, que era un rey perjuro. Felipe VI ha hecho un gran servicio a la monarquía y al país. Si no hubiese sido él el sucesor, creo que la monarquía a lo mejor ya no estaría en España.