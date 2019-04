Laura Duarte: "Vamos a conseguir un número de votos que no va a poder seguir siendo ignorado"

No salen en los debates, no salen en los telediarios, pero las encuestas reflejan que pueden ser una de las sorpresas de las elecciones de este domingo. El partido animalista Pacma podría lograr, según los últimos sondeos, entre uno y dos escaños en el Congreso. Y teniendo en cuenta lo difícil que va a ser confeccionar mayorías en el Parlamento, su papel podría ser muy relevante en el futuro de la política española.

La izquierda ha hecho mucho daño a los animales y también la derecha. Pero, obviamente, somos un partido progresista, de futuro, con una amplia percepción de la justicia social y eso no se identifica con una política de derecha. Pero no queremos catalogarnos para nada como un partido de izquierdas, porque creemos que la izquierda no tiene en cuenta a los animales. Pensamos que vamos más allá de ese eje, no estamos ubicados ahí porque somos un partido transversal.

Sabemos que la prohibición que nosotros planteamos, que es la prohibición legal, no la eliminación de subvenciones, no cuenta con el apoyo de ningún otro partido. Pero este es el reto que tenemos para trabajarlo en estos próximos años. Es posible, tanto económicamente como para la sociedad. No creemos que implique ningún impacto para el que la sociedad no esté preparada, en absoluto. España rechaza mayoritariamente la tauromaquia, que está sostenida con fondos públicos. Los ayuntamientos de todo el país destinan millones todos los años a sostener los festejos taurinos y creemos que ese dinero debe revertirse, de manera que podamos sostener a las personas que ahora mismo viven de la cría de toros de lidia y de la tauromaquia para no causar un impacto económico inmediato, pero de forma que sea prohibida legalmente y que la tauromaquia se convierta en un delito.

Ahora mismo las penas máximas son inferiores a los dos años de prisión, esto impide que la mayoría de casos, alguien que no tenga antecedentes entre en la cárcel. Lo que proponemos es que la pena sea gradual en función del daño causado. Proponemos que las penas sean superiores, desde su tipo más bajo, donde situaríamos esos dos años, y a partir de ahí, creemos que debemos aumentarlo todo lo posible de manera proporcional al resto de delitos y que garantice que alguien que maltrata a un animal entre en prisión y cumpla una pena de cárcel como se cumplen penas por otros delitos. No tenemos claro cuál debe de ser el tipo más alto, porque creemos que hay que hacer la revisión completa del Código.

Nuestra propuesta es aplicárselo a la producción ganadera, que las pequeñas ganaderías deban pagar, pero de manera proporcional a lo que generan, una fiscalización gradual. En la ganadería no sólo planteamos una mayor presión fiscal porque perjudique a los animales, sino porque es una industria que perjudica al medio ambiente. Es el mayor agente contaminante en el mundo y eso debe gravarse de alguna forma. Al igual que pagamos en función del coche que tenemos, las industrias ganaderas no están pagando el coste climático de su producción.

Somos conscientes de que cambiar por completo el modelo requiere una inversión. Pero creemos que no es algo inmediato. Nuestro compromiso electoral es un ejercicio de visión del mundo hacia al que debemos caminar. Somos conscientes de que el 100% de las cosas que planteamos no se van a conseguir ahora, ni el año que viene ni en esta legislatura, pero lo importante es plantearlas. Ahí está el error del resto de partidos, nosotros creemos que, si queremos cambiarlo todo, hay que plantear un modelo que requiere cambios profundos, abandonar un tipo de modelo económico y trabajar en otro. Eso es un trabajo progresivo. Eso es difícil, requiere de un ejercicio donde deben estar el resto de partidos para ver cómo se puede afrontar.

¿Qué opinión le merecen las palabras de Pablo Iglesias, que lo compara con el machismo?

No entendí bien lo que quiso explicar. Hablaba de nuevo de la idea del referéndum, que es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. La violencia no puede someterse a referéndum. Nadie nos ha preguntado nunca si creemos que apalear un perro es correcto o no: está tipificado como maltrato animal y la sociedad entiende que es maltrato animal. Se están escudando en dejar en manos de la gente una decisión que no quieren asumir ellos para no perder votos. Es poco valiente.

Ha habido una polémica en redes sociales con el torero Cayetano Rivera. Él argumentaba que le parece una frivolidad acercarse a un toro, acariciarle, y decir que eso se puede hacer con cualquier toro, porque son así de tranquilos. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Aunque han hecho correr la idea de que es un buey no es un toro, Marius, el toro que acaricié, es un toro que ha sido rescatado, es un cruce de toro de lidia. Ha sido criado desde pequeño por personas que le han tratado con respeto y cariño. Tú le llamas y él viene como cuando llamas a un perro. Esto no ocurre porque no sea un toro, sino porque es tratado con respeto. Los toros criados en ganaderías de toros de lidia, además de que, desde pequeños se seleccionan los ejemplares que se pueden embravecer, son entrenados en tientas, donde se les enseña a embestir. Esto es lo que luego ellos analizan como un comportamiento agresivo de los animales. Los animales bovinos no son agresivos y si te acercas, huyen. Marius no huye porque está acostumbrado al contacto humano.