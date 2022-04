LASTESIS: “Protestar contra la Ley Trans no es feminismo”

CLAUDIO REYES via AFP via Getty Images

“Tiempos tranquilos no van a ser, eso lo sabemos, pero el movimiento feminista tiene la responsabilidad de tomar un rol activo. Si no, lo que ayer ganamos lo vamos a perder”

Con un flamante presidente progresista – Gabriel Boric – y el honor de abanderar unas protestas sociales históricas en 2019 , Chile parece estar ‘de moda’, con los ojos del mundo progresista puestos sobre el país andino. LASTESIS reconocen que “está muy movilizado todo acá”, pero también dan un baño de realidad: “Ante todo eso [las luchas sociales y feministas] hay una reacción”. “El otro día la ministra de Interior sufrió un ataque, una balacera contra la caravana en la que se estaban desplazando ”, cuenta Sibila. “Tiempos tranquilos no van a ser, eso lo sabemos, pero también tenemos la convicción de que el movimiento feminista tiene la responsabilidad de tomar un rol activo en esta defensa”, zanja. “Si no, lo que ayer ganamos lo vamos a perder”.

MARTIN BERNETTI via AFP via Getty Images

“Somos un continente mestizo, nuestras ideas también”

Cuando se les pregunta qué ha supuesto el feminismo en sus vidas, tanto Sibila como Daffne –las dos presentes en la videollamada– toman aire y se lo piensan. “Es un lugar en el cual nos inscribimos, del cual nos sentimos parte”, comienza Sibila. “Es un espacio que habitamos, que nos convoca y desde el cual nosotras también convocamos, que tiene la característica de ser un movimiento de base. Es político, pero no desde la política institucional, no se mueve en la esfera del partidismo, sino desde las bases, en el espacio público, en la calle, en las organizaciones, en las artes”, prosigue.

“Somos un continente mestizo, y nuestras ideas también son así”, comenta Daffne. Por ejemplo, “hay muchas prácticas comunitarias de los territorios indígenas que son feministas aunque no se les llame así”, ilustra.

Ella destaca también la identidad de Latinoamérica como “territorio mestizo”, y afirma que LASTESIS, como colectivo, tratan de “generar puentes”, de “articular diálogos” entre “ideas que surgen en el norte y cómo tienen sentido o no en el sur, o cómo se tensionan en el sur o, al revés, teorías surgidas desde el sur, desde giros interseccionales y decoloniales”, explica Sibila.

JAVIER TORRES via AFP via Getty Images

Estar contra los derechos trans “sólo fomenta el odio”

Lamentablemente, no todo son ‘puentes y diálogo’ dentro del movimiento feminista. El pasado 8 de marzo , en una veintena de ciudades españolas se escenificó la división del movimiento con la convocatoria de dos manifestaciones distintas por el Día Internacional de la Mujer . Por un lado, la marcha ‘oficial’ –convocada por la Comisión 8M– y, por otro lado, una marcha por la abolición de la prostitución y, sobre todo, en contra de la Ley Trans, la norma aprobada en junio por el Gobierno –aún en trámites– que permite la autodeterminación de género.

Cuando se les plantea a LASTESIS esta problemática que empaña las luchas feministas en España, no dan crédito. “Uauh, no lo sabíamos [lo de la doble manifestación]. Nos parece preocupante y peligroso lo que comentas”, reconoce Sibila. “Eso sólo fomenta el odio”, incide Daffne. “Genera un clima de odio, violencia, invisibilización y desunión, que es justamente lo que el patriarcado siempre ha buscado”, critica Sibila. “Así que gran favor el que le están haciendo al patriarcado”, comenta con ironía.

“Francamente, protestar contra la Ley Trans es ser antiderechos, es muy violento y discriminatorio, están anulando e ignorando las identidades y las subjetividades de otras personas”, prosigue Sibila. “Eso feminismo no es. Pero, además, no tener una perspectiva interseccional en la lucha feminista nos parece anacrónico, no tiene ningún sentido con la realidad de hoy”, razona.