Eva Granados: "Casado está mirando más a la extrema derecha que al interés general"

Bien, estoy muy ilusionada porque he llegado a un barco que ya estaba en marcha, con el rumbo y con un equipo funcionando, y la verdad es que he tenido una acogida fantástica. Estoy conociendo a todos los grupos territoriales y a los otros portavoces. En el Senado hay mucho trabajo, hay mucha intensidad, no se ve tanto como se debería. Estoy feliz de poder hacer entrevistas para explicar lo que hacemos aquí.

Fue horroroso. Vengo de estar diez años haciendo parlamentarismo en Cataluña, en un momento muy complicado. Allí los socialistas hemos estado combatiendo la idea de que hay personas que se creen que tienen más derechos por unos derechos históricos. Defendía la idea de que todos somos iguales y de que hay que respetar la ley. Al llegar aquí, a la política general, lo que veo es una polarización no en esos términos pero sí de una derecha que no reconoce la legitimidad del poder de aquellos que lo ostentan por los votos y por los acuerdos. Es una polarización que lamento mucho porque empobrece la conversación política. Cuando veía las imágenes, las expresiones y el ruido en el Congreso, pensaba que la sociedad no se merece ese estilo de hacer política porque no es deliberativo, sino de descalificaciones personales. Me fijaba en cómo se dirigían a la ministra que lleva los presupuestos, con descalificaciones personales. Es decir, el PP y Vox, la derecha no tiene argumentos en base a los presupuestos que tenemos y recurre a fake news y a la descalificación personal. Es un empobrecimiento que va mal para todos.

¿La verdad? Una tormenta en un vaso de agua. Es la sensación que tengo porque era algo tan evidente como que una reforma tan importante y tan estructural como la laboral fuera en el marco del diálogo social, desde una coordinación intensa dentro del seno del Gobierno. Ha habido cierto ruido pero está totalmente canalizado, las reuniones se están produciendo de manera regular, tenemos muy claro el conjunto del Gobierno cuál es el objetivo. El mercado laboral en España tiene muchos problemas, pero la focalización la tenemos en una temporalidad que está fuera de madre y en la precariedad. Acaba de salir un informe de Save the Children que dice que el 40% de los niños en riesgo de pobreza pertenece a familias que tienen empleo. Esa precariedad viene de una reforma laboral de 2012 de forma unilateral que ha devaluado salarios y ha dinamitado el poder negociador de los sindicatos. Es en eso donde nos tenemos que poner, y ahí el conjunto del Gobierno, y los sindicatos y la patronal, están de acuerdo en salir de ese agujero. Estamos en un momento en el que avanzamos o retrocedemos, el PSOE no quiere volver a 2012. Han cambiado muchas cosas y queremos superar, España necesita reindustrializarse y una justicia social.

No. Tenemos esperanza en el Gobierno de izquierdas, no tenemos miedo. Al contrario, sabemos lo que tenemos que hacer y también que necesitamos a nuestra izquierda organizaciones que funcionen y que contribuyan a forjar mayorías progresistas. Lo que necesitamos es la unidad de acción dentro de las izquierdas porque al otro lado tenemos una derecha reaccionaria, que está flirteando con la extrema derecha. Lo estamos viendo con acuerdos en comunidades. Lo que tenemos es que estar muy unidos para poder tirar adelante las transformaciones que necesita el país. Pero lo tenemos que hacer sin paternalismos, pensando en la productividad, en la negociación entre sindicatos y patronal, es la manera que entendemos desde el socialismo. Las reformas que funcionan son las que son asumidas por las partes. Aquí las partes son tres: los representantes de los trabajadores, de los empresarios y de los ciudadanos.

Pero da los datos en abierto, no hay sesgos a la hora de dar los resultados. Primero, falta mucho para las elecciones. Las encuestas sitúan estados de opinión como fotos fijas, queda mucho hasta 2023. Creo que vamos a la cabeza, tenemos un líder fuerte, un proyecto claro y un partido unido. Eso es imbatible frente al lío que tiene Casado dentro de su formación política, que no se sabe quién manda y dedican la energía no a pensar en los españoles sino en quién va a mandar. Intentó atender a las intervenciones del PP y no encuentro ninguna propuesta. Decir que España está en bancarrota y a continuación decir que va a bajar impuestos en la misma frase es inconsistente. No se puede soplar y sorber a la misma vez, y esa es la receta que está planteando Casado. No deja de ser una respuesta muy fácil a una situación muy compleja.

Pues es que no me las creo, fíjate. Ya sé que es un poco provocativo lo que digo. Me fío más del CIS, que tiene una muestra más amplia.

Sirve. Lo sabía y lo estoy comprobando porque hay muchos debates que en el Congreso no caben. Aquí hablamos de lo que pasa a pie de calle y de provincia, de dificultades que tiene el país y que encontramos acuerdos dentro del Senado. También llegan todas las leyes que pasan por el Congreso. Aquí se repasan, se mejoran y se vuelven a generar mayorías con una aritmética diferente. Ahonda en esa idea de federalismo y de gobernanza de territorios. ¿Quedan cosas por hacer aquí? Pues sí, no nos vamos a engañar. Tiene todavía el Senado recorrido, ya nos gustaría que pudiera haber reformas que se pudieran pactar por parte de los partidos mayoritarios. Estamos lejos de eso porque la polarización no lo permite, pero encima de la mesa hay una hoja de ruta para poder mejorar esta institución.

Bueno, lo de libertad, depende. Escuchaba declaraciones de Ayuso cuestionando una ley tan importante y esperada como la de eutanasia. Conocíamos el caso de un enfermo que decidió poner fin a su vida y no vi ninguna empatía por parte de la presidenta, que sería también parte de la libertad. No visualizo esa libertad. Para mí la libertad es tener la capacidad de decidir tu proyecto vital, de cómo vives y mueres dignamente. Y no es lo que está defendiendo Díaz Ayuso.

Estoy convencida de que no porque la irracionalidad que se instauró en Cataluña en aquel otoño de 2017 ha quedado muy lejos. Una parte del independentismo ha visto que la unilateralidad y saltarse las leyes lleva al conjunto del país contra las rocas. Hay una parte del independentismo que ha visto que es importante contribuir a la gobernabilidad de España, que es lo que está haciendo ERC en estos momentos. Junts sigue instalado en ese Consell por la República etéreo, que se parece bastante a aquellas leyes de desconexión. Pero cuando en Cataluña preguntas a los independentistas si creen que va a llegar la independencia, sólo el 9% lo cree. Hay una pulsión de cambios a nivel del Estado, eso no lo podemos ignorar, ocultar los problemas no es la mejor solución, pero creo que la agenda por el reencuentro que ha puesto Pedro Sánchez encima de la mesa trata de eso, de afectos y reconocimiento.

Como muchas formaciones, Esquerra tiene varias almas, pero a mí me gusta enfocar esa pregunta en cómo se ha movido ERC para contribuir a la gobernabilidad de España. Nosotros no nos hemos movido, estamos planteando unos presupuestos que son buenos para la dependencia, para las becas, para los jóvenes, para la vivienda. Y ERC tiene que escoger si quiere eso o abocar al país a unas nuevas elecciones. ERC ha hecho una opción diferente, y en la negociación gana el conjunto de España y de Cataluña. Más que fiarme, ellos tienen que hacer un balance de beneficios entre la confrontación y la negociación, que es un win win.

Buenos, son clichés que funcionan en Twitter pero creo que la ciudadanía ve que a problemas complejos se necesitan soluciones pausadas y complejas. Los blancos y negros a los que nos tenían acostumbrados cuando gobernaban tuvieron de saldo: ruptura de la legalidad, dos referéndums ilegales y una declaración unilateral de independencia, con unos que se fugaron y otros que acabaron con una sentencia del Supremo en la cárcel. Está claro que no es la solución, sino que pasa por el diálogo, la negociación y el acuerdo. Para que eso se pueda producir tiene que haber ese diálogo y ese reencuentro. Cataluña no está en contra de España ni España está en contra de Cataluña, Aquí hay unos grupos políticos que quieren romper con España, unos grupos que no representan a la mayoría de los catalanes. Nuestra apuesta es vivir y convivir juntos, respetando las diferencias, porque eso es España. Aquí en el Senado lo veo todo el día. En Andalucía se hacen unas reivindicaciones diferentes a las de Galicia, en el País Vasco tienen una situación diferente a la que hay en Murcia. Y lo bueno de nuestro país es esa pluralidad y esa capacidad de encaje para convivir desde la diferencia y con igualdad de derechos.

Tenemos que esperar el reconocimiento mutuo y el diagnóstico compartido. Estamos lejos todavía de acuerdos. Se están produciendo algunos en las comisiones bilaterales y sectoriales, pero lo otro quedó muy roto, la fractura que hubo en Cataluña fue muy grande y el Gobierno catalán tiene que tener una cosa muy clara: al lado de la negociación entre el Gobierno de España y el de Cataluña hay un debate pendiente y una sutura de ruptura pendiente dentro de la sociedad catalana. Lo que le decimos a Pere Aragonès es que tiene la obligación como presidente de la Generalitat de hacer lo mismo que le exige al Gobierno de España. También es imprescindible una mesa en Cataluña, porque el Govern no representa al conjunto de la sociedad catalana, que es muy plural. Para rehacer consensos que saltaron por los aires en 2017. Venir a exigir a Madrid supone haber pactado al menos con un 80% de catalanes las reivindicaciones que traes aquí porque si no, vas como parte. Aquí en Madrid oigo “los catalanes, los catalanes”, no, los catalanes son muy diversos y fue Salvador Illa quien ganó las elecciones con una propuesta de pasar página a los años duros y negros de Cataluña. Tenemos todos que calmarnos y ver qué realmente nos está separando. Hay más cosas que nos unen de las que nos separan.

En Madrid está una figura que conoce mucho, Inés Arrimadas. ¿Qué le parece cómo está actuando Cs? ¿Están llamados a la desaparición?

Cs era una formación política que podía tener un espacio que existe en este país, el liberal que se da en muchas democracias europeas, que hace de bisagra de acuerdos a izquierda y derecha. Podían haber tenido un recorrido que han dilapidado en el momento en el que han decidido escorarse a la derecha y parecerse al PP. Al final en las elecciones votas al auténtico. Igual la orientación estratégica de Arrimadas debería ser hacer de bisagra, escuchaba su intervención en la enmienda a la totalidad y ofrecía una España de desastre, como de Casado, dando unas soluciones muy fáciles.

¿Le preocupa que el tercer partido del país sea la extrema derecha? ¿Está convencida de que si dan los números habría ministros de Vox con el PP?

Me gustaría pensar que eso no pasa, pero está pasando ya en gobiernos a nivel municipal y autonómico. Ahí tenemos que hacer una reflexión el conjunto de los demócratas para poner pie en pared a según qué discursos que estamos viendo y asistiendo por parte de la extrema derecha. La política no puede ser autoritarismo. No se puede denigrar al contrincante y poner en cuestión consensos que tenemos desde la Transición. Aquí tenemos unos que cuestionan el régimen del 78, pero tenemos otros que quieren directamente saltar por los aires y volver, no se sabe bien, si al alzamiento nacional. Es una involución peligrosa y creo que todos los demócratas deberíamos estar comprometidos en no tener nada que ver con ellos y confrontar cada uno de los argumentos. ¿Y qué es lo más me preocupa?

¿Qué?

Que frente a lo que hace Merkel o la derecha en Alemania, que dice que no se pacta nada con Alternativa por Alemanía, aquí los vemos del brazo, y compartiendo. Incluso cuando el PSOE se ofrece a negociar presupuestos para arrinconar esas posturas, el PP lo ignora y prefiere optar por eso. Es una deriva que puede ser peligrosa, a no ser que haya una movilización por parte de los demócratas. Espero que la cultura democrática que hemos conseguido durante estos años de democracia sea lo suficientemente sólida para que no lleguemos a esa situación. Sería desastroso.

¿Esos discursos de odio están calando ya en la calle?

Creo que el poder de la palabra en manos de aquellos que tienen acceso a un micro y audiencia es muy peligroso. Y que cuando un líder político azuza, en la calle después hay respuesta. Hay que apelar a la responsabilidad de los que tenemos la capacidad de poder dirigirnos a la ciudadanía para hacer pedagogía de valores democráticos y no azuzar el odio. En un momento en el que hay incertidumbre, en el que hemos pasado una situación complicada con el covid, lo que necesitamos es esperanza, es posible salir de la crisis generando derechos. Lo que hace al final Vox es cuestionar el sistema y la arquitectura institucional. No podemos dejarle pasar ni una. Ahí como las feministas: ninguna agresión sin respuesta. Hay que combatir los argumentos de Vox con datos y arrinconándolo.