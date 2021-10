Gabriela Wiener: “Aparte de nazis gritándote ‘panchita’, hay un racismo estructural”

Espero que no pusieran problemas en la editorial porque el público español no iba a entender el título del libro...

Ahora mismo estamos en un momento de insuflar discursos imperialistas y colonialistas como reacción a que haya pueblos indígenas organizados, a que haya estallidos en países latinoamericanos contra el modelo económico, o que haya mapuches redactando la Constitución en Chile. La derecha se rearma a nivel global en un giro ultraconservador y tremendamente racista. Que Ayuso hable de comunismo no es nuevo; que ahora introduzca el término de indigenismo es básicamente por temor a lo que están haciendo los pueblos originarios, la gente que no es blanca y que está descontenta con un sistema neoliberal que les asfixia y que la pandemia ha agudizado.

Ellos están aterrados por que se derrumben las estatuas, cuando es algo tan sencillo. Es tan sencillo escuchar lo que tienen que decir los pueblos que dominaron en algún momento, cuando sus descendientes piden sólo que les oigas, que les respetes, que sientas un poco de empatía y dejes de hacer estas afrentas, como celebrar el 12 de octubre o poner a Colón en medio de la plaza más importante de la ciudad. Son cosas que se podrían ahorrar. El ‘no tengo nada por lo que pedir perdón’, las palabras de Ayuso, de Aznar, son completamente imperiales. Es como si se dirigieran todavía a sus colonias. Ya no hay diferencia entre la derecha y la ultraderecha en este sentido. Ni democracia ni liberalismo, ya se lo pasaron por ahí. ¿Qué cosa es esa de la nostalgia, sino puros reaccionarios saliendo de debajo de todos los rincones? Todo para responder a una ola que tiene que ver con la diversidad, con la lucha por nuestros derechos, con la sed de justicia, con la idea de transformación social, con la reparación de los pueblos indígenas, con dejar de homenajear a esclavistas. Necesitamos un poco de humanismo y cultura. Pero no, tenemos a esos cafres tratando de devolvernos al imperio.

Llega el 12 de octubre y, como cada año, desde el antirracismo se denuncia esta celebración. Ahora que gobierna la izquierda, tampoco parece que se hayan planteado esta fecha como algo problemático.

Lo que me parece más condenable de las izquierdas españolas (en las que las personas migrantes o racializadas sólo son cuotas todavía) es su inoperancia para cambiar el sistema de extranjería, para abolir la ley de extranjería. Tienen esta oportunidad para hacerlo, es ahora, están en el Gobierno. Y no lo van a hacer. No lo hicieron ni durante la pandemia, cuando se lanzó la campaña de Regularización YA. Se avanzó, pero no llegó donde tenía que llegar, en una situación de vulnerabilidad total, de tragedia humana, como eran los primeros tiempos de la pandemia.