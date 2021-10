Héctor Gómez: "La ultraderecha y la derecha juegan un papel destructivo en este momento en España"

No le ha dado todavía tiempo a colgar alguna foto o cuadro suyo en las paredes de su nuevo despacho. Están blancas impolutas. Apenas lleva un mes como nuevo portavoz del PSOE en el Congreso. Héctor Gómez es la cara elegida por Pedro Sánchez para darle un impulso al grupo parlamentario y con la idea de que Adriana Lastra se centre más en el día a día de Ferraz. Gómez había despuntado en los últimos tiempos como portavoz del PSOE en temas internacionales en el Congreso y ha sido uno de los grandes apoyos de Sánchez en Canarias desde aquellas cainitas primarias. Ahora le toca dirigir al grupo mayoritario de la Cámara, pero en el Parlamento más fragmentado de la historia. Cuesta sudores y lágrimas sacar cada ley. Ahora su máximo objetivo es lograr la aprobación de los presupuestos generales cuando lleguen a la Carrera de San Jerónimo. Todo esto en mitad de un clima de crispación irrespirable entre los leones. Él lo tiene claro: esta agresividad verbal viene de las bancadas de la oposición. Y dice de manera contundente que la oposición del PP “es irresponsable, sin límites y a España”.

SERGI GONZÁLEZ Héctor Gómez

¿Cómo lleva el cargo de portavoz? Con mucha intensidad. Es un honor poder dirigir el grupo parlamentario socialista en un momento tan importante para nuestro país. Lo asumo con mucha responsabilidad, seriedad y compromiso. Pero también con muchísima ilusión y con el deseo de alcanzar todos los objetivos que tenemos por delante en estos dos años. ¿Qué le pidió el presidente cuando decidió nombrarlo portavoz? Llevo una trayectoria en la dirección del partido, en el ámbito de las relaciones internacionales y aquí he sido dos años portavoz en la comisión de Exteriores. Lo que se plantea es asumir con valentía los retos y trabajar por el bien de España sacando adelante iniciativas más importantes, y emplearnos a fondo en la responsabilidad que tenemos.

Lamentablemente ha ido creciendo esta dinámica de confrontación verbal y de insultos en el Congreso

En las últimas semanas en el Congreso se han visto episodios como el de un diputado de Vox llamando bruja a una diputada socialista, negándose a abandonar el Hemiciclo. ¿Qué está pasando? Está pasando lo que no debe pasar. Condenamos evidentemente todo ese tipo de comportamientos. El fin de las Cámaras es el de intercambiar ideas, debatir, llegar a acuerdos y aprobar todo lo que sea bueno para España. Hemos sido muy críticos con esta deriva. No hablo sólo de un hecho aislado, lamentablemente ha ido creciendo esta dinámica de confrontación verbal, de insultos y de búsqueda permanente de conflicto. Tenemos la obligación de dignificar la actividad parlamentaria. Y no se está logrando por determinadas formaciones políticas, principalmente concentradas en la derecha, sin hacer distinción. No son dinámicas positivas. La presidenta del Congreso ya ha trasladado su visión y su disposición a poner punto y final a esta deriva. Deseamos que no tenga continuidad.

SERGI GONZÁLEZ Héctor Gómez

¿Cómo es la oposición del PP? ¿Cómo la calificaría? Irresponsable, sin límites y a España, no al Gobierno. Debería tener un papel positivo, aportando, construyendo, también destacando los errores y debilidades del Gobierno e incluso de la actividad del Congreso. Pero se han concentrado en destruir y en decir no a todo. En este último Pleno hemos visto su oposición a la revalorización de las pensiones o a la modificación de la Constitución en un aspecto que reivindica en el ámbito de la discapacidad utilizar términos acordes con la sociedad en la que nos encontramos y que dignifican. Entienden que esto les da resultado y rédito político. Se equivocan, no han hecho una lectura de las numerosas derrotas electorales. Entienden que la bronca es el vehículo que les va a llevar al poder. En una situación tan excepcional, con una calamidad sanitaria y con su impacto en la economía y la sociedad, no hemos encontrado un PP a la altura de las circunstancias para acordar aspectos fundamentales. Nos preocupa, deseamos que cambien y entren en una dinámica de búsqueda de encuentro, para el bien de nuestro país. En eso siempre estamos dispuestos a hablar. Viendo los hechos, ¿descarta que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con el PP como la reforma del Poder Judicial? No somos optimistas, precisamente por señales que trasladan sobre la renovación de los órganos. Hay un mandato constitucional y una ley. No atienden, descargan la responsabilidad en el Gobierno. Apelan a la UE y Europa les dice que hay que dar un paso ya y renovar. Evidentemente si hay que avanzar posteriormente en actualizar la ley para renovar, el PSOE está abierto a sentarse con el resto de fuerzas y hablar. Pero vamos a iniciar el proceso de renovación. ¿Por qué cambiar las reglas del juego cuando el partido está ya en marcha? Con esas señales no somos optimistas. Su obligación es cambiar de posición e intentar aportar algo positivo para España.

SERGI GONZÁLEZ Detalle de la entrevista

¿La posición del PP está marcada por Vox? Está marcada por muchos favores. Vox es uno de ellos. Su entrada en escena les está llevando a posiciones radicales, que nada tienen que ver con el partido que en su momento gobernó España. Esperamos mucho más, que estén a la altura ante los desafíos y poder acordar aspectos fundamentales. Pero el PP de Casado no está en esa línea de construir y sí de confrontar en todo. El Gobierno tiene una dinámica útil, de construir, escudo social. Vamos en una línea de recuperación, los indicadores lo indican. Lamentablemente la oposición no está a la altura.

La oposición del PP es irresponsable, sin límites y a España

Es el Parlamento más fragmentado de la historia, ¿cree que conseguirán tejer las alianzas suficientes para aguantar hasta 2023? Tenemos la obligación de dialogar con los grupos parlamentarios y alcanzar acuerdos. Vamos a seguir hablando con los grupos que desean que España se recupere pronto y que tengamos una dinámica de avance y progreso social. En eso nos vamos a emplear y este portavoz, con mucha humildad pero con máxima entrega, va a seguir buscando esos acuerdos.çEsos acuerdos tienen un nombre principalmente que es la ley de presupuestos generales. ¿Habrá presupuestos? Somos muy optimistas, tenemos buenas sensaciones. Evidentemente en una negociación para alcanzar un acuerdo no se parte de una posición fija en la que podamos coincidir. Pero en esa negociación hay una interpretación muy amplia del impacto positivo que van a tener los presupuestos. Tenemos que cerrar ese acuerdo lo antes posible. En las próximas semanas llegará al Consejo de Ministros y automáticamente ya entrará en la Cámara, y ahí estará nuestra obligación de avanzar esos acuerdos con los grupos que consideran, y hay una mayoría importante, que son imprescindibles para la senda de la recuperación. El ministro Bolaños está haciendo una ronda de contactos y el grupo parlamentario ya está hablando con otros grupos. Y evidentemente desde el Ministerio de Hacienda existe una atención permanente. Somos optimistas, son unos presupuestos imprescindibles para seguir la senda de recuperación. Estamos trabajando con mucha intensidad. ¿Cómo interpreta que UP haya registrado su ley de vivienda? ¿Lo siente como presión o chantaje? En absoluto, hemos estado en un marco de negociación precisamente para vertebrar y apoyar iniciativas legislativas en este campo que tiene muchas vías en las que avanzar. De hecho, se ha aprobado un paquete importante de impacto positivo para el acceso a la vivienda. Y tenemos un abanico muy amplio dentro de los fondos de reconstrucción en el ámbito de vivienda. Somos conscientes de que este Gobierno tiene que facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, somos conscientes de la situación del mercado por el marco de precios. Iniciativas tendrán que ser consensuadas, el PSOE está por dialogar, pero siempre en una senda constructiva. ¿Descarta que esta ley pudiera ser una voladura de la coalición? La coalición está funcionando, este Gobierno está atendiendo los temas más importantes. Son cuestiones que tenemos que valorar, negociar y sopesar, como otras iniciativas, pero están dentro de un marco parlamentario. Lo importante es que el Gobierno se consolida y estamos haciendo frente con valentía y coraje este desafío que nos ha planteado la pandemia.

SERGI GONZÁLEZ Héctor Gómez

Desde UP nos dicen que ustedes han descuidado esa mayoría parlamentaria y que ya se escuchan los avisos de ERC y Bildu. ¿Acabarán apoyando los PGE? ¿Han descuidado a los socios de investidura? Tenemos un contacto permanente con todos los grupos que están por la labor de construir en España. Ha habido grupos que no atienden la llamada de un ministro o no se sientan a negociar. Siempre dejamos la puerta abierta a aquellos que quieran apoyar lo que es bueno para España. Pero está claro que la ultraderecha y la derecha juegan un papel destructivo en este momento en España. Con el resto de grupos parlamentarios tenemos una interlocución permanente. Eso es una realidad y el Gobierno así lo interpreta. Pensamos que los socios de Gobierno están en esa dinámica. Dentro de esa línea de corresponsabilidad creemos que se están cumpliendo los objetivos. Con el resto de grupos no sólo existe interlocución, sino buena voluntad, más allá de las peticiones y consideraciones en los presupuestos. ¿En qué leyes están trabajando para sacar lo más pronto posible? Tenemos el desafío importante de la ley de presupuestos, nuestra máxima prioridad. Va a vertebrar la acción del Gobierno. Pero hay iniciativas legislativas muy importantes por atender a algunas cuestiones como las dos en materia de CO2 y del fondo de sostenibilidad para contrarrestar la deriva y alza de los precios de la luz. Sigue elevándose día tras día. Es una realidad muy condicionada, se vive en Europa, en Reino Unido se mueve muy por encima de España e Italia. Son dos iniciativas con un impacto muy potente. Iniciativas como la de esta semana también de modificar la Constitución para dignificar el ámbito de la discapacidad. Son pasos importantes. Hay mucho trabajo por hacer.

La coalición está funcionando

El presidente del Gobierno pidió a los grupos aprobar de la manera más rápida la ley Zerolo, ¿cómo va la negociación? ¿Cómo prevé su tramitación? Se va en una línea de negociación muy avanzada, se han sentado las bases para alcanzar acuerdos. Como toda negociación, sabemos que siempre hay aspectos a matizar, a considerar. Sin hablar de fechas concretas, somos optimistas en que se pueda aprobar lo antes posible. El ministro Bolaños ha pedido el máximo consenso posible para la Ley de Memoria Democrática, ya aprobada por el Consejo de Ministros. PP y Vox se han mostrado contrarios, ¿la aprobarán sin ellos durante este periodo de sesiones? El que participen o no estos grupos parlamentarios, que están instalados en el ‘no’ a todo, no depende de nosotros. Queremos aprobarla con amplia mayoría, es evidente. En este caso, estamos en un proceso de negociación con los grupos para que sea una realidad. Entendemos que es una ley necesaria, nos dignifica como sociedad. Confiamos que en las próximas fechas sea una realidad.

SERGI GONZÁLEZ Héctor Gómez

Hace unos días se vivió el episodio de la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña. Se han visto dos actitudes diferentes en el Congreso entre ERC y Junts. ¿Siguen confiando en Esquerra como un socio estable? ¿Qué le pareció que la diputada de Junts Míriam Nogueras dijera que todo esto era un “putiferio”? Será ella la que tendrá que explicar qué orientación u objetivo tenía utilizando estos términos. La respuesta de la presidenta, impecable. En cualquier caso, no estamos en eso, no estamos en la agresividad verbal. No es el camino que debemos seguir en Cataluña. El camino es el de buscar puntos de encuentro para evitar el conflicto y la confrontación. Y máximo respeto a la independencia judicial y responder ante la Justicia. A partir de ahí, este Gobierno se ha mostrado siempre comprometido en la búsqueda de soluciones dialogadas y en el marco de la Constitución. Lo que no es negociable es el compromiso del Gobierno con Cataluña. Llevar el grupo parlamentario es dirigir también a un conjunto de 120 personas. ¿Cómo lleva la recolocación de Ábalos y Calvo tras la salida fulminante del Gobierno? Se han dado muchos cambios en el Ejecutivo, en las Cámaras, tenemos también congreso del PSOE en Valencia este mes. Es algo que desde nuestra organización comprendemos como normal. Ábalos y Calvo cuentan con un conocimiento muy potente de la gestión de lo público, han tenido grandes responsabilidades y van a jugar un papel destacado en las comisiones de Igualdad y de Interior. A partir de ahí, estamos en este proceso de incorporar diferentes perfiles. Hay que hacer encajes, la movilidad y los cambios son buenos siempre que sean para bien. Estamos en una crisis sanitaria tremenda que ha provocado un desgaste, no hablo sólo del Gobierno, sino de todas las instituciones. Eso requiere también incorporar perfiles que ayuden a dar nuevos impulsos y dinámicas al Gobierno. En eso va a estar el grupo parlamentario y el PSOE.

Calvo y Ábalos van a jugar un papel destacado en las comisiones de Igualdad y de Interior

¿Tiene ganas de ver este domingo por la noche la entrevista de Jordi Évole a Iván Redondo? ¿Le parece bien que el hombre que se decía el más discreto dé una entrevista en máxima audiencia después de llevar dos meses sin hablar con el presidente? Es una decisión que corresponde a esta persona. No era conocedor de que iba a dar una entrevista de estas características. En cualquier caso, tiene total libertad para hacerlo y trasladar lo que considere. Estoy convencido de que todos somos conocedores de las diferentes responsabilidades que los exministros, los ministros y jefes de gabinete asumen. Cada uno sabe su papel, máximo respeto a las decisiones que adopten en el ámbito privado, incluso en casos de entrevista como esta. Nada que decir al respecto. En la mayoría de encuestas el PP sale ganador en las elecciones y podría formar Gobierno con Vox de mayoría absoluta, ¿tiene tiempo el PSOE de recuperarse y ganar en 2023? Esto de las encuestas es muy curioso porque tenemos información que no va en ese sentido. Pues cuéntela, qué dicen las encuestas internas. También el CIS y otros reflejan la tendencia contraria. En cualquier caso, este Gobierno y el partido están concentrados únicamente en ser útiles a la ciudadanía tomando decisiones y gobernando, mientras otros… Quiero recordar aquello de “que se caiga España que ya la levantaremos”. Lo que importa es derribar, derrocar a un Gobierno. Cuidado con esto, queda más de media legislatura y mucho camino por recorrer. Nuestra obligación es llegar a 2022 con una recuperación plena e implementar políticas que ayuden a la ciudadanía.

SERGI GONZÁLEZ Héctor Gómez