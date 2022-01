Helena Legido-Quigley: “Ómicron te hace cuestionar tus propios planteamientos de salud pública”

También he de reconocer que no nos esperábamos el factor de que fuera tan infecciosa y que diera lugar a cifras tan desproporcionadas en muchos países. Tenemos que aprender que con el covid es muy difícil predecir lo que va a ocurrir. Voy un poco en contra de esos expertos y expertas que se lanzan a comentar cosas como ‘el covid ya se ha acabado’ o ‘el año que viene ya lo acabamos’ o ‘vamos a pasar a una fase endémica’. Se ha errado mucho en la comunicación de riesgos; se nos vendió que la vacuna iba a conseguir que todo esto se acabara, y ahora entre la población hay una gran incertidumbre porque no ha sido así.

Por las circunstancias de la pandemia, Legido-Quigley acabó viniendo a España, donde decidió involucrarse más en la respuesta a la crisis. “Era imposible no intentar colaborar”, dice. Más adelante, como experta en análisis comparativo de sistemas de salud, la Organización Mundial de la Salud le pidió que formara parte del panel independiente de evaluación de respuesta a la pandemia , y no pudo negarse. Después de muchas investigaciones , estudios y artículos científicos a lo largo de los dos últimos años, esta doctora en Salud Pública “creía” que en 2022 podría relajarse “un poco”. “Y no, nada que ver”, lamenta.

Después de una semana pensándolo, a día de hoy me inclinaría por un modelo en el que nos movamos ligeramente hacia la autogestión –si los pacientes pueden hacerse un test en casa–, pero siempre tiene que estar muy bien coordinada con los sistemas de salud. No tiene que ser, para nada, dejar solo al paciente, como se está haciendo en algunos sitios. El paciente tiene que ir acompañado. Sabemos por otras pandemias que, aunque se puede enfatizar en algunos momentos la autogestión del paciente, este siempre debe tener un seguimiento por parte de un profesional o estar conectado al sistema.

Yo siempre he estado en contra de las dicotomías, y siempre he defendido que los líderes políticos tienen que priorizar que no se colapsen los sistemas de salud, pero, en este punto, algunos países también deben tener en cuenta que no se colapse la sociedad. No es únicamente un tema económico; es también un tema social. Es complicado mantener a un millón de personas en cuarentena. Quizás hay que buscar modelos alternativos para poder lidiar con este incremento increíble. Hay que pensarlo muy bien, hay que diseñarlo muy bien, y es superimportante involucrar a la población y comunicarlo de una manera adecuada.

No tengo claro todavía cuál es la mejor manera de gestionarlo. Hasta ahora se ha insistido mucho en si mascarillas sí o mascarillas no, pero no hemos hablado de medidas estructurales. Hemos tenido dos años para fortalecer nuestro sistema de salud, nuestras plantillas, la atención primaria, la salud pública, y eso no se ha hecho. Pero ahora, en la situación en la que estamos, con cientos de miles de casos, es cierto que hay que buscar nuevas soluciones.

Creo que la comunicación de riesgos ahora mismo está confundiendo a la población, que no tiene claro qué se tiene que hacer. Si lo ideal es no ir a atención primaria a hacerte un test cuando no tienes síntomas, tiene que explicarse claramente; hacen falta figuras de relevancia en las que confíe la población, y hace falta involucrar a la población en el diseño de esas medidas. Ahora nos hace falta entender mejor el sufrimiento de la población y todas sus ansiedades. Estamos en una etapa nueva. Es muy importante que la población confíe en las medidas y entienda, pero se están dando mensajes confusos.

Estoy totalmente de acuerdo. La comunicación de riesgos en salud pública es fundamental. Cuando hemos analizado los distintos países, a aquellos que ya tenían estrategias de comunicación o que dedican financiación a estas iniciativas les ha ido mucho mejor. Ahora, en la nueva etapa que estamos, con tanta incertidumbre y con la población tan harta, se tendrían que redoblar fuerzas. Después de dos años, no podemos más. Como expertos, damos recomendaciones, pero soy muy consciente de que la población ya no puede más, porque a mí también me pasa. Hay que pensar en medidas que tengan en cuenta lo social, lo económico y la parte médica, que no sean dicotomías.

En 2014 ya estudió el impacto de los recortes y de la política de austeridad sobre la sanidad en España y otros países. ¿Eso nos penalizó en esta crisis?

Sí, completamente. En su momento, cuando hicimos este estudio nos llovieron muchas críticas. Ahí decíamos que las medidas de austeridad iban a tener un impacto negativo en nuestros sistemas de salud, y que lo veríamos a largo plazo. La salud pública se recortó un 75%. En ese momento pensé: como tengamos una epidemia, como tengamos una crisis grande, no vamos a estar preparados. Al volver a España de Singapur, también lo iba pensando.

Para ese paper entrevisté a médicos en Cataluña sobre las medidas de austeridad, y recuerdo que fueron de las entrevistas más duras que hice. He entrevistado en países africanos, en Latinoamérica, sobre el sida, sobre el ébola… Y en Cataluña me encontré a médicos que me decían: no me importa que me recorten el sueldo o que me quiten las vacaciones, pero las medidas que se están introduciendo van a afectar a la calidad del sistema. Efectivamente, ahora lo hemos visto. Y es una pena, tenemos a nuestros profesionales de la salud que no sé ni cómo aguantan.

Aparte de la necesidad de financiar mejor y reforzar los sistemas de salud, ¿cuáles fueron las principales conclusiones extraídas por el panel independiente de la OMS?

El primer resultado chocante fue darnos cuenta de que, anteriormente al nuestro, había habido 12 paneles sobre el SARS, el MERS, etcétera, también con expertos a nivel mundial que daban recomendaciones, pero esas recomendaciones fueron ignoradas por los líderes políticos. Para nosotros, eso ya era un aprendizaje: teníamos que intentar que esta vez no sucediera lo mismo. Lo dijimos muy claro: para evitar la próxima pandemia, tenemos que introducir estas recomendaciones. Y, si se hubieran introducido antes, nos habría ido mucho mejor. La mayoría eran estructurales, cosas que había que cambiar a nivel internacional.

Estamos todos muy preocupados mirando lo que pasa a nivel nacional, o incluso de nuestra comunidad autónoma, y no nos damos cuenta de que muchas de las discusiones que se están teniendo a nivel internacional son fundamentales para dar respuesta a una posible nueva pandemia. Ni a los medios de comunicación ni a la gente les interesa demasiado; creo que los políticos perciben eso y, por tanto, no lo priorizan, porque sienten que no les va a dar rédito político.

Para mí, esa es una de las grandes tristezas habiendo trabajado en el panel independiente. Estas recomendaciones a nivel internacional son igual de importantes que las que necesitamos en el ámbito nacional.