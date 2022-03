Ayuso, otra vez con que no sabía nada: "Yo me enteré un año y medio después del contrato de mi hermano por Casado"

Ella no sabía nada. Isabel Díaz Ayuso insiste en alejarse de la polémica por la gestión de su hermano para conseguir mascarillas y asegura que se enteró año y medio después. Así lo ha confesado en Informativos Telecinco este martes: “Yo me enteré un año y medio después del contrato de mi hermano por Casado”.

“Si yo hubiera sabido eso en su momento, si cumplía todos los requisitos legales, probablemente no hubiera dicho que no, sobre todo si se consiguieron mascarillas a mitad de precio, pero es que no dependió de mí”, se ha vuelto a defender Díaz Ayuso, siempre alegando que no sabía nada.