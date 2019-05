Joan Ribó: "Valencia ha dejado de ser un punto neurálgico de corrupción"

No haber sido consciente de que las cosas en el Ayuntamiento van más lentas de lo que quisiéramos y, por lo tanto, exigen un desarrollo no de meses, sino de años. Y, además, no tener claro que cuando trabajas con otras instituciones como el Estado y la Generalitat los tiempos se alargan más.

Un político que inició su andadura en el Partido Comunista, que transitó luego por IU y que ahora defiende que Compromís es la formación que entusiasma a la gente y no gana metiendo miedo. Tiene en su mente grabado el momento en el que entró el Aquarius en el puerto de la ciudad y no para de repetir que es una urbe con valores progresistas.

Ya he dicho anteriormente que lo más importante es el Gobierno de la Nau, es el objetivo primero. El segundo es que Compromís lo lidere. En consecuencia, si no fuéramos la formación más votada, evidentemente cogeríamos el papel que nos toque, como estoy seguro que hará la señora Sandra Gómez, aunque no lo manifieste todos los días en sus intervenciones concretamente.

Estas elecciones son muy cruciales porque por primera vez entrará en muchas instituciones municipales el partido de ultra derecha Vox, ¿le da miedo a que llegue al Ayuntamiento de Valencia?

Pues mire, no. Lo he repetido muchas veces, no nos da miedo porque manifestaciones de extrema derecha algunas hemos tenido ya. En segundo lugar, a Compromís le gusta entusiasmar a la gente, no meter miedo. Apostamos por un proyecto para la mayoría de la ciudad que ilusione.

Hemos escuchado a la candidata del PP en Valencia, María José Catalá, decir que su principal objetivo es “echar a Ribó”. ¿Cómo ve ese argumento y al Partido Popular tras el batacazo del 28-A?

Cuando ese es su principal argumento, es que tiene pocos. Uno en negativo como este indica que tiene pocos planteamientos en positivo. Sinceramente, creo que el PP está sumido en una gran crisis. Ninguno de sus diez concejales puede estar en la nueva lista por estar imputados. Es una mochila muy grande a soportar, ese tema pesa sobre ellos como una losa. Valencia quiere planteamientos en positivo y la candidata del PP lo único que hace es mirar por el retrovisor hacia el pasado. Es como en la Biblia las estatuas de sal.

También le está dando cera el candidato de Cs, Fernando Giner. ¿Qué ha pasado con la polémica este fin de semana de no acudir al traslado de la patrona de Valencia?

La Constitución dice que el Estado español es acofensional. Los ayuntamientos son parte del Estado. En Valencia hay muchas personas creyentes, hay personas de otras creencias y otras que no creen en nada. El alcalde es de todos y por respeto a todos los valencianos no voy a un acto religioso de ningún tipo de religión. Destacar que puede haber actos de cultura popular que tengan vinculación con la Iglesias, como el Corpus. No tengo ninguna alergia por lo religioso, que quede claro, pero tengo un profundo respeto a todas las personas que no son católicas.