Jofre Carnicer, ecólogo: “Un Ministerio no lo puede resolver todo, es un reto de todos”

Mientras tanto, España arde , por los incendios –que en pocos días han arrasado más de 80.000 hectáreas– y por la segunda ola de calor en menos de un mes, considerada la más extrema desde que existen registros. No todo es cambio climático , pero una buena parte sí.

Carnicer sabe lo difícil que suele ser, como científico, comunicar sobre la emergencia climática. No es fácil hacer llegar ideas complejas a la población a través de mensajes sencillos, claros y directos. Por eso a él le gusta enfatizar en “los grises”; esto es, no todo está perdido, pero obviamente hay trabajo por hacer, no todo depende del individuo, pero las decisiones individuales también cuentan.