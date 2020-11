Jorge Ramos: “Trump no es un dictador, pero sí un autoritario que ha abusado de su poder”

Si escuchas sus mítines de campaña de estos últimos días, la pandemia no existe, la pandemia está desapareciendo, la pandemia no es un tema, cuando en realidad en estas elecciones ese es el tema central. Y, efectivamente, la economía es una de sus terribles consecuencias .

El verdadero peligro es el de un fenómeno que llaman los ‘trumpistas tímidos’, que son esos millones de personas que no se atreven a decir públicamente a los encuestadores que apoyan a un candidato racista, sexista y mentiroso, pero que a la hora de votar sí lo hacen. Ese fenómeno de ‘trumpistas de clóset’ que no aparecen en las encuestas es lo que dio a Donald Trump la victoria en 2016, y es en lo que están apostando ahora para el 2020.

En 2044, todos vamos a ser una minoría, absolutamente todos. Y Donald Trump es parte del grupo que quiere resistirse a ese cambio, que no quiere ver un país mestizo, mezclado, con caras morenas. Él quiere un país blanco como el que existía en 1940 o en 1950, y ese país ya desapareció. Por eso Estados Unidos está tan dividido entre los que no quieren un país multiétnico, multirracial, multicultural, y los que se dan cuenta de que hay que abrazar esa diversidad demográfica que estamos viviendo.

Tenemos un Congreso independiente, tenemos una Corte Suprema independiente, tenemos unos militares que no son partidistas, tenemos unos medios de comunicación con absoluta independencia, así que aunque Donald Trump no acepte su derrota, el sistema sigue funcionando.

Precisamente en 2015 se produjo aquel episodio en que el ahora presidente le expulsó de una rueda de prensa. ¿Qué ocurrió exactamente y cómo se sintió?

Después de que Trump dijera que los inmigrantes mexicanos eran criminales y violadores, yo busqué una oportunidad para confrontarlo, para decirle que no era cierto, que él era un mentiroso y estaba mintiendo. Entonces fui a una conferencia de prensa en Iowa y cuando hizo una pausa en su discurso, me levanté, le dije que tenía una pregunta sobre inmigración, le dije que lo que él estaba proponiendo, que era cerrar la frontera con un muro entre México y Estados Unidos, era imposible, y mientras yo estaba haciendo mi pregunta, él llamó a uno de sus guardaespaldas y por la fuerza me sacaron de allí. Pero nadie nos hizo caso. Me decían: ‘No, es que tú no entiendes a Donald Trump’. Y nosotros decíamos que lo que acababa de ocurrir era muy peligroso, que era un ataque a un periodista, un ataque a la prensa y a la democracia en Estados Unidos. Pero no nos quisieron hacer caso.

Poco a poco, otros periodistas fueron normalizando el comportamiento de Donald Trump, pero, finalmente, tuvimos razón con nuestra advertencia: ‘Cuidado, este personaje es muy peligroso para la democracia y para la prensa’. Curiosamente, lo mismo que hizo Donald Trump conmigo —utilizar a un guardaespaldas para sacarme de una rueda de prensa— es lo mismo que años antes había hecho Fidel Castro con otro guardaespaldas para evitar que yo le hiciera preguntas. No quiero decir con esto que Donald Trump es un dictador, porque no lo es; pero sí es un gobernante autoritario que ha abusado de su poder y al que le encantaría atornillarse en el poder, pero, sencillamente, el sistema estadounidense no lo va a permitir.

Yo apuesto totalmente por el sistema democrático en los Estados Unidos, a pesar de sus grandes errores, como el colegio electoral y el hecho de que no gane necesariamente quien obtiene más votos.