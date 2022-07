Jorge Vilda: "Esto es fútbol profesional del máximo nivel, no nos asusta la presión"

O llegaba, porque en las últimas horas una grave lesión de Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo y actual Balón de Oro y The Best , le obliga a ser baja en la Euro. Un palo, conocido instantes después de esta entrevista, que se suma al de otra ausencia dolorosa, la de Jenni Hermoso. Los dos puntales en ataque de un equipo que ni así quiere dejar de soñar.

Vilda sabe lo que es luchar contra todo para sacar a flote a la selección absoluta. Como en 2015, cuando se hizo cargo del equipo en un momento difícil. Siete años después ha llevado a España a la categoría de aspirante, aunque pida cautela, porque “nunca, en mi carrera, he vivido la exigencia que hay en este equipo sin todavía haber ganado nada”. El seleccionador de fútbol femenino atiende a El HuffPost asumiendo, eso sí, que la mentalidad de años atrás ha cambiado. Ya no toca ir a intentarlo, ahora “salimos con la convicción de querer ganar”. Esté quien esté.

A lo que me refería es que en el fútbol yo aún no he visto una exigencia tan grande a un equipo que todavía no ha ganado ninguna Eurocopa, ningún Mundial. Estamos en el proceso de competir con todas, llegamos con el mejor equipo de nuestra historia y en las mejores condiciones a una fase final, también. Pero toda esa exigencia la encuentro desmesurada hacia las jugadoras y todo el equipo.