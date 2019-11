Juan Carlos Bermejo (Cs): "Arrimadas es responsable de la debacle, pero también la única que puede levantar el partido"

Por tanto, usted se muestra favorable a apoyar el preacuerdo de Sánchez con Iglesias. ¿Qué debería hacer el grupo parlamentario?

Puede que no nos guste que Sánchez pacte con Unidas Podemos, pero ¿con quién va a pactar? El daño de no haber formado gobierno con 180 escaños lleva a eso. Si el PP ya dijo que no apoyaría a Sánchez, ¿qué va a hacer? Él también ha perdido apoyos, no le queda otra que apoyarse en UP. Cs tiene que minimizar en lo posible la influencia de Podemos en el Gobierno y pedir a cambio reformas legislativas de calado para que se vea que sirve. Y nada de abstenerse, porque no sirve. Solo vale el ‘sí’. Si no hay ‘si’, hay elecciones, Cs desaparece y la ultraderecha se pone en 100 escaños.

Si hubiera fraguado el Gobierno PSOE+Cs la ultraderecha apenas existiría. Vox crece porque se nutre de quien creía que los partidos iban a cambiar las cosas y no las han cambiado. Y ojo, porque un millón de votos de Cs en abril se quedó en casa en noviembre... a ver si en unas próximas terminan apoyando a Vox.