Juan Marín: “Olona vive en otro mundo”

A Juan Marín le gustan las campañas. Se le nota. Y confiesa que hasta ahora se había centrado en la gestión, por lo que estos días puede entrar de lleno en explicar qué ha hecho y lo que busca para el futuro. Su gran apuesta: reeditar un Gobierno de coalición con el Partido Popular para no frenar Andalucía.

Marín lo tiene complicado, muy complicado. Los sondeos les otorgan algunos escaños a Cs y hasta algunas encuestas los dejan fuera. Pero está convencido de que habrá grupo parlamentario naranja y que puede dar la suma, con otra proporción a la actual, para quedarse en el Palacio de San Telmo. Y la “piedra angular”, como él dice, será qué decisión tome el PP sobre un pacto con Vox.

El vicepresidente de la Junta insiste en que Vox no ha gestionado nada y que sólo quiere utilizar la Junta como “trampolín” para las generales de Santiago Abascal. Sobre Macarena Olona lo tiene claro: “Vive en otro mundo”. “No me a a venir a dar lecciones de lo que se puede hacer en Andalucía”, apostilla el político de Sanlúcar de Barrameda. Afirma que su voto nunca iría para un Gobierno de PP y de Vox y avanza que si no tiene escaño, dejará la política. “Hay que tener dignidad”, proclama.

Ha habido un punto de inflexión en el momento en el que ha empezado. La primera semana ha sido muy positiva, hemos comenzado a contar lo que hemos hecho. Estamos haciendo política, hasta ahora habíamos hecho gestión durante tres años y medio. A partir del debate nos hemos metido en esa vía de comunicar las propuestas y que es necesario seguir con este Gobierno de coalición PP-Cs. Estoy muy contento, y hay un cambio de tendencia muy importante.

Estaremos en el Gobierno. Ahora mismo los escaños más decisivos para que haya una conformación de Gobierno a partir del 19 y que podamos trabajar desde el 20, y que no haya un lío como algunos pretenden, van a ser los de Cs, con diferencia. Seguimos trabajando, sigo en el Gobierno. Si el 19-J los andaluces apuestan por que haya esa nueva etapa en la que volvamos a estar juntos PP y Cs, el 20 estamos trabajando. No se va a perder ni un minuto. En cambio, si hay otra alternativa, me temo que se va a paralizar todo durante mucho tiempo porque va a haber mucho lío. Lo vimos en el debate y en la campaña: algunos están en utilizar Andalucía como trampolín para el Gobierno de España y no en los problemas de los andaluces. Es que ni siquiera los conocen, no tienen ni idea de lo que sucede ni cómo resolverlo. Y me ha tocado durante estos tres años y medios resolver los problemas.

¿Es Juanma Moreno el hombre de moda como se autodefine?

Creo que ha tenido suerte. El 2 de diciembre de 2018 tuvo el peor resultado del PP, con 26 escaños. Cuando muchos no contaban con él, le di la oportunidad de ser presidente y hemos hecho un trabajo muy serio. Y sí, al final, unos hacemos el trabajo y otros política. A mí me ha tocado aparecer en un momento más complicado y a él vender un poco más la gestión.

¿Cree que se cumplirán esas encuestas en las que el PP puede arañar una mayoría absoluta?

No, no se lo cree nadie. El mejor resultado del PP en Andalucía fueron cincuenta escaños y no gobernó Arenas. Un buen resultado, por supuesto, se augura, pero va a necesitar de un socio para un Gobierno de coalición. Y ahí es donde va a tener que decidir. Si los escaños de Cs son suficientes para poder renovar ese Gobierno o si tiene otra cosa en su cabeza. Creo que no. Hablo con él a diario, porque seguimos gobernando, y su intención es renovar este Ejecutivo con Ciudadanos.

El presidente andaluz ha llegado a amenazar con una repetición electoral.

Esto no se lo cree ni Juanma, no lo creemos nadie ni lo queremos. Andalucía no puede frenarse ahora. Está en un momento dulce, hemos conseguido hacer las reformas legislativas y normativas que eran necesarias, hemos hecho reformas fiscales. Estamos en la pole de la política a nivel nacional e internacional con un Gobierno de coalición que es un ejemplo de lealtad, compromiso y de trabajo serio. Y el Gobierno que vaya a surgir el 19-J seguro que va a ser de coalición, ahí es donde realmente va a estar la piedra angular. Estoy convencido de que vamos a sumar para poderlo hacer. Eso dicen también los últimos trackings.

Vox doblará los escaños, según las encuestas, en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué está pasando?

No sé, no estoy muy seguro de esto, creo que han pinchado esta semana y alguno le ha visto las orejas al lobo desde el pasado lunes. Pero sí, tendrá un resultado positivo. Tiene un electorado muy fiel y se dirige a un target muy concreto. Les da igual el resto. Para ellos hay andaluces buenos y malos, los que piensan como ellos y los demás. Están en esa posición. Creo que Susana Díaz se encargó de meterlos en la campaña electoral del 18 y al PSOE le interesa seguir dándole ese espacio porque cree que pueden arañar votos. Se han sumado muchas circunstancias y habrá que ver que da de sí. Es un melón sin calar, no sabemos lo que puede pasar con esta formación política. Lo que tenemos claro es que si gobierna, es para unos cuantos. Nada más le interesan los suyos.

Se enfrentó duramente con Olona en el debate.

Diría que elegantemente.

Pero duramente en los argumentos.

Soy andaluz, he hecho mucha gestión y nadie me va a decir lo que se puede o no hacer en Andalucía. No me va a venir a dar lecciones la señora Olona de lo que se puede hacer en Andalucía ni cómo se ha hecho. Decirme como me dijo que había sido un Gobierno muy cómodo. Hemos pasado una pandemia, eh. Hemos transformado Andalucía y hemos cambiado de un Gobierno socialista de 37 años a uno de coalición entre PP y Cs, con políticas liberales y conservadoras. ¿Y me va a decir usted que ha sido fácil? Hombre, un poco de respeto. No ha sido fácil para ningún ayuntamiento, para ninguna comunidad, para ningún Gobierno, ni siquiera para el de Pedro Sánchez. Unos lo hemos hecho mejor y otros peor. Ahí están los resultados. ¿Pero cómodo? Eso es no tener ni idea de lo que es gestionar una comunidad con ocho millones y medio de andaluces, donde se te moría la gente, no podías encontrar equipos de protección, cerraban las empresas y los autónomos, la gente se iba al paro o a los ERTE... ¿Cómodo? Es desconocimiento absoluto de lo que ha pasado. Ella vive en otro mundo. Me alegro por ella, que sea una persona que tiene tantas posibilidades, pero los ciudadanos lo han pasado muy mal. Y los que lo hemos estado gestionando, peor porque sumas lo que hay en tu casa a la responsabilidad de no dormir para ver qué haces para que la gente no se muera. ¿No veía las imágenes de Madrid de Ayuso, de mi compañero Ignacio, de Begoña y Almeida? Me ponía en su piel, con un Palacio de Hielo metiendo féretros. Y decía “Dios mío de mi alma, qué está pasando aquí”. Eso no se puede decir ni en campaña.

O las barbaridades que estamos escuchando. A lo mejor no va al debate de Canal Sur del lunes, porque es una televisión que quiere cerrar. Una televisión de España, donde se dan toros, caza, caballos, de todo lo que ellos defienden, y la quieren cerrar. Es la única de España que lo hace. Explíquelo usted a sus votantes. Hay verdaderos disparates. Esta señora no ha gestionado nunca nada. Es abogada del Estado, perfecto, enhorabuena. ¿Pero coger las riendas de una administración en un momento como este? Que no venga a darle lecciones a nadie. Por eso me enfrenté a ella, no porque tenga nada en contra de ella. Ni la conocía. Ni de los votantes de Vox, sino porque no todo vale en política. No puede llegar diciendo una abogada del Estado que va a poner a los inmigrantes de patitas en la calle, cuando sabías que el derecho internacional y la ley de extranjería no te lo permiten. Ni siquiera tienes competencias en eso. Igual que le dije a Nieto o a Espadas cuando empezó a hablar de dependencia. ¿Dependencia tú, que tenías medio millón de expedientes de las listas de espera, gente muriéndose, y que no ha llegado en cuatro o cinco años una resolución? ¿Tú vas a venir a dar ejemplo de qué? ¿Lecciones a quién? O la señora Nieto hablando de contratos en sanidad y educación. Nunca ha habido tantos profesionales en la sanidad ni en la educación pública en Andalucía. Y encima hemos reconocido los derechos y la autoridad y les hemos equiparado el sueldo a la media nacional.

Pero la sanidad pública andaluza ahora mismo está a la cola en gasto sanitario por habitante.

Siempre ha estado. Si tenemos una ley de financiación de las comunidades que a País Vasco le da 2.600 euros por habitante y a Andalucía 1.300, ¿cómo quiere que pongamos el resto?

Pero en Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana no tienen el cupo vasco.

Pero es que me da la razón, es que se ha llevado Andalucía 37 años de retraso. La joya de la corona de la sanidad andaluza en esta legislatura se ha incrementado más de 200 euros por habitante en el gasto. El número de profesionales hoy es de 126.000 y de docentes, 96.000. Se ha incrementado más de un veinte por ciento. El presupuesto de Sanidad ha pasado de 9.800 a 13.700 millones, un 7,6% del PIB.

Espadas dice que es gracias a los fondos covid.

No, no, decía a los fondos de Sánchez. Supongo que la tarjeta de crédito de Sánchez se le habrá agotado. Creía que Europa repartía el dinero para todos los países y que había que hacerlo de forma a unos criterios: renta per cápita, tasa de paro y población. Pues no, gracias a ese acuerdo entre Vox y Sánchez en el Congreso, el Gobierno lo está distribuyendo como le da la gana, de forma arbitraria. A mí al turismo, que soy el consejero, me ha llegado el 6% de los fondos de España, cuando tenemos el 19% de población y aportamos el 26% al PIB del turismo nacional. Eso es lo que ha conseguido Olona absteniéndose y dándole al señor Sánchez la llave de los fondos Next Generation, que una vez más Andalucía salga pisoteada. ¿Qué lección me van a dar ustedes a mí? No pueden hacerlo.

Pero lo que dice el señor Moreno de un milagro económico tampoco se puede hablar.

No hay milagro económico, ha habido una transformación social y económica. Y hoy Andalucía crece su PIB cuatro décimas por encima de la media nacional. Nunca había pasado. En los tres últimos años hemos recuperado casi un punto del PIB, estamos en niveles de convergencia. Hemos crecido más que la media del PIB europeo. Es que estamos creando el 29% del empleo en España, lideramos autónomos con 567.000.

¿Ahí tendrá algo que ver Yolanda Díaz con la reforma laboral o no? Lo negaba el señor Moreno.

Claro, es que la señora Yolanda Díaz no es la que aprobó la tarifa plana en 2017. La reforma laboral la acaban de aprobar.

Si fue en 2017, fue con Susana Díaz en la Junta.

Fue cuando yo llevé la propuesta al presupuesto de 2017 y aprobamos la tarifa plana, que hemos ampliado hasta hoy, Y, además, las políticas de empleo que ha llevado a cabo mi compañera Rocío Blanco, porque hemos incentivado el empleo y no subsidiado. Esa transformación social y económica ha permitido que estemos en los niveles que estamos. Y las reformas fiscales, hoy Andalucía ha pasado de estar en la décimosexta posición a la quinta en presión fiscal. Dos datos. En inversión extranjera, catorce proyectos estratégicos por valor de 5.000 millones de euros y 27.000 empleos. Pero es que ahora tenemos 62 proyectos más este año, por valor de más de 5.700 millones y con 17.000 empleos más. En exportaciones: 34.200 millones de euros en 2021. Crece el turismo en Andalucía más que la media nacional, somos la comunidad más competitiva. Lo hemos hecho en dos años y medio. Pero no lo hemos hecho nosotros, sino los profesionales. Me he sentado con ellos y les he dicho qué tenemos que hacer para que vuestra vida sea más fácil. Por eso nadie quiere que nos vayamos porque escuchamos a la gente. El gran cambio en Andalucía ha sido que las políticas en Andalucía las hacen la sociedad civil, no la clase política. Hemos quitado la bandera a los partidos y se la hemos dado a los ciudadanos.

¿Y cómo se explica que el PP esté capitalizando todo eso?

El PP ha hecho política y yo, gestión.

¿Hace autocrítica al no conseguir que cale entre los andaluces la labor de Cs?

No puedo hacer autocrítica por una razón fundamental.

¿O ha hecho mucha propaganda el señor Moreno?

Evidentemente. No puedo hacer autocrítica por una razón: aunque no saque un escaño, Andalucía está hoy mejor. Esa era mi labor y lo que he hecho. Y lo volvería a hacer. ¿Qué ocurre? Unos hacen más propaganda que otros. Me he puesto a trabajar, trabajar y trabajar. Era más importante en tiempos de pandemia trabajar y resolver los problemas que hacer política. Claro, si hubiera dedicado más recursos a los medios y vender, pues seguramente sí. Pero soy yo el que se tuvo que bajar el 13 de marzo de 2020 y decirle a los andaluces que se tenían que quedar en casa, eh. He sido yo el que se ha tenido que enfrentar a muchísimas cosas en esta legislatura. ¿Lo volvería a hacer? Sí, porque era mi obligación y mi responsabilidad. No me arrepiento de nada.

La gran pregunta será sobre el Gobierno de coalición que salga.

Sí.

¿Moreno Bonilla está más tentado en irse con Vox o con Cs?

Juanma no quiere a Vox ni de coña. Ni de coña. Está clarísimo que aspiramos a reeditar este Gobierno. Es verdad que va a ser una proporción en escaños diferente, pero la buena noticia es que en esta última semana la tendencia y ese resultado es posible. Si conseguimos los escaños suficientes, y ahí los de Cs van a a ser los decisivos, pues sencillamente empezaremos a trabajar el 20. Si, en cambio, tiene que ponerse en manos de Vox, porque los dos aspiran a lo mismo -utilizar Andalucía para que Feijóo o Abascal sea presidente de España-, ahí Andalucía va a sufrir mucho.

Luego está el debate de qué pasa si Moreno intenta la investidura junto a Vox, qué harían el resto de partidos. ¿Apoyaría a Moreno con Olona de vicepresidenta?

No. Bien lo sabe, y se lo he dicho a él y públicamente.

Está también el posible caso de que Moreno pida el voto al resto de partidos para no depender de Vox, ¿estaría dispuesto a un cordón sanitario?

La abstención del PSOE sería solamente necesaria para ello, y el PSOE ha dicho que no lo va a hacer.

¿Qué pasa con el PSOE que puede tener hasta peor resultado que con Susana Díaz?

Qué va a pasar.

¿Es mal candidato Espadas o la gente quiere seguir castigando al socialismo?

Es que Espadas no es el candidato, se llama Pedro Sánchez. Ese es el problema y hay muchos que están leyendo estas elecciones en clave nacional. Hay un rechazo importante al señor Sánchez, pues al final las consecuencias las paga Juan. Y, además, se lo merece. Se lo he dicho más de una vez: ¿cuándo vas a empezar a reclamar algo para tu tierra?

Moreno quiere “hacer un Ayuso”, como quisieron hacer en Castilla y León y no les salió.

Ni le va a salir aquí.

¿No le va a salir?

No, él lo sabe. Y Ayuso está en manos de Vox. Al final están peleando por un mismo espacio Vox y el PP. Y eso va a tener sus consecuencias en el medio plazo, creo que a Vox le pasará igual que a Podemos. Llegó con esa revolución que iba a montar y esas asambleas y terminó cortándose la coleta el señor Pablo Iglesias. Ya ves cómo están en Andalucía ahora mismo, no sabemos quién va por Podemos, por IU, por Adelante Andalucía. Completamente desdibujado. Y a Vox le puede ocurrirle lo mismo.

¿Se ha vuelto de derechas Andalucía?

No. Andalucía es muy conservadora en sus tradiciones y, sobre todo, en su orgullo. Los andaluces estamos muy orgullosos de ser andaluces y españoles. Pero no ha cambiado en ese aspecto. Creo que Andalucía es una comunidad muy transversal, donde hay confluencia de todo tipo de creencias, ideologías, personas. En el ámbito político, es una comunidad autónoma muy de centro. Coges los estudios sociológicos y los sondeos y casi el 70% de los andaluces se considera de centro. Puede ser un centroderecha o un centroizquierda.

¿Puede haber una sorpresa con Jaén Merece Más y lo que es la Andalucía profunda?

No. En el ámbito municipal sí lo podemos ver, pero no hay espacio. Pueden ser cosas muy puntuales, en el ámbito localista pueden tener más espacio este tipo de proyectos que yo respeto muchísimo. Pero esto no es Castilla y León.

¿El resultado que tenga el 19-J será definitivo para el futuro a nivel nacional de Cs?

No. En Cs tenemos muchos cargos. Puede ser muy positivo si entramos en el Gobierno, de lo que estoy convencido, pero no va a ser determinante para nada. Cs es un proyecto político de centro, que por estar precisamente en ese espacio pues lógicamente sufrimos la presión de unos y otros. Pero este país necesita un proyecto político liberal. Quizá todavía nuestra democracia es demasiado joven para asumir que ese espacio existe y que, además, es necesario para llegar a acuerdos con unos y otros, pero para nada es determinante el resultado en Andalucía.

Se habla de que puede ser consejero independiente con Moreno.

Se equivocan, totalmente. Si Cs no está en el Gobierno, no estaré. Estoy en Cs, no en otra formación política. No soy independiente, me podría no haber presentado o presentado de independiente por las listas del PP o del PSOE, que a mí me han puesto ya en todos lados. Pero sigo aquí.

También dicen que ha pactado ser ya Defensor del Pueblo.

¡Ja! Ahí está mi amigo Jesús, que lo está haciendo muy bien. En absoluto. Ya me han dicho de todo, no se qué del Puerto de Cádiz, del PITA de Almería... Voy a intentar volver a ser miembro del Gobierno y si no, pues seré el portavoz de mi grupo parlamentario. Y si no, voy a hacer lo que mi partido decida. Pero si Cs no está en un acuerdo del PP en el Gobierno, no voy a estar en el Ejecutivo.

Si no consiguiera escaño, ¿dejaría la política?

Claro. Por supuesto, hay que tener dignidad.

Defina a...

Juanma Moreno: Buen compañero de viaje

Juan Espadas: Una decepción

Inmaculada Nieto: Excesivamente correcta para ser de izquierdas

Macarena Olona: Muy artificial

Teresa Rodríguez: Me encanta, y no soy de Podemos

