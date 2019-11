Leila Guerriero: “En Argentina se ve con asombro lo que pasa en España con el Valle de los Caídos”

“Está lindo el día. Quería ir a correr pero no me dio tiempo; me pusieron las entrevistas muy juntas”, comenta Leila Guerriero (Junín, Argentina, 1967) como lamentándolo pero sin atisbo de queja.

Cronista, columnista, escritora, editora, profesora, “Guerriero demuestra que el periodismo puede ser una de las bellas artes y producir obras de valía, sin renunciar a su obligación primordial, que es informar”, escribió Mario Vargas Llosa. Ella prefiere definirse como periodista, “ya está”.

Leila Guerriero tiene algo de hiperactiva —“hago, hago y hago todo el tiempo”— y es consciente de que cuando viaja a Madrid le toca exprimir, aún más, su agenda. Con todo, no le importa alargar —un buen rato más— las entrevistas, con sesión de fotos incluida, aunque sólo le dé tiempo a comer algo rápido antes de entrar a la radio. Al menos, en el hotel donde se aloja, Guerriero guarda provisiones: papaya, manzanas, plátanos y una bolsa de lechuga troceada.

La periodista argentina acaba de publicar Teoría de la gravedad (Libros del Asteroide), una recopilación de algunas de sus columnas publicadas en El País desde 2014. “Cuando no escribo, me empiezo a sentir mal, incluso a nivel físico siento que algo no funciona bien. Como que el mundo se licúa, como que no entiendo”, describe.

La primera columna que aparece en Teoría de la gravedad se titula El pacto y no he podido evitar pensar en la política española, justo ahora.

(Risas) El abracito… Sí, sí. Pero son pactos bien distintos. La columna habla del pacto con el lector, en el que uno piensa y piensa. Es un pacto antipático, simpático, insolente, agrio, benevolente, como una especie de resumen que dice: “Da igual, no voy a cambiar, acá estoy echándole mi carne a los perros, ¿para qué me quieren?”. Y el pacto del otro día [entre PSOE y UP] es bien diferente. Yo creo que mi columna es genuina, y eso es algo que quizás le falta al pacto político, me parece. Lo mismo que hicieron ayer lo podían haber hecho hace seis meses y se habrían ahorrado muchos dolores de cabeza y mucho dinero también.

Estas columnas están escritas a lo largo de cinco años, desde 2014. ¿Ha cambiado mucho la visión de Leila Guerriero en este tiempo?

No... Creo que la visión del mundo es algo con lo que uno ya viene. No digo que piense lo mismo que a los 7 años, pero hay cosas que permanecen. Trabajo mucho con esa memoria emotiva y siempre fui muy insolente, un poco rebelde, escéptica, pesimista, pero también muy entusiasta, con cierta fortaleza. Todo ese pesimismo no me hace una ameba débil encerrada en mi mundo. No soy una persona depresiva, para nada. Y creo que eso permanece, esa es la esencia. Precisamente eso es lo que coagula en estas columnas, esa mirada desencantada, la desazón, la conciencia de que todo es fugaz y por otra parte uno vive como si fuera inmortal, las contradicciones. Eso no ha cambiado; al contrario. Son temas que cada vez me interesan más.

Ahora viajo más que cuando empecé a escribir las columnas, y eso me ha transformado en una persona más apurada, cosa que no me gusta nada, pero bueno.

Entonces no es depresiva, pero de algún modo sí ansiosa.

Ansiosa como creo que somos todos en un punto en estas épocas; la ansiedad del hacer, el hacer y el hacer. Yo me peleo mucho con esa idea. Hago, hago y hago todo el tiempo, y en eso hay una cuota de ansiedad. Escribo, edito, doy clases, publico libros propios, edito libros ajenos, hago una enorme diversidad de cosas que se toman mucho de mi tiempo. No podría hacer todo lo que hago si me fuera cuatro horas a un spa; eso no existe. Hay algo de esa superproducción que viene dado por el oficio, los oficios, que hago. Pero a su vez soy muy consciente de que a veces uno está perdido en el hacer, en la hiperactividad. Soy muy consciente de que uno se va dejando como cachos en todo este trabajo hipertrofiado, y me peleo, lucho, batallo contra esa idea. A veces me sale bien y otras veces peor.