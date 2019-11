Manuel Vilas: “Para que la gente lea, probablemente primero hay que desestresarla”

Hay que tener en cuenta que las relaciones sentimentales son volubles, están sujetas muchas veces a contextos, y existen los divorcios. En cambio, las relaciones de padres, madres e hijos me parecían el lugar inamovible donde hay lo que yo llamo amor incondicional. Un padre y una madre aman de manera incondicional a sus hijos, y me parecía que ahí había una verdad. Yo busco verdades en un mundo que no quiere muchas verdades.

Por eso titulé Alegría el libro. Porque con tantos miedos, al final te vas de este mundo aterrorizado. Sobre todo cuando tienes cierta edad. Me interesan también muchísimo los sentimientos en la familia, porque creo que la familia sigue siendo el lugar donde los seres humanos manifiestan su humanidad. Es el sitio de la serenidad, de la tranquilidad. Existen familias conflictivas y dramáticas, pero para mí la idea de la familia es la de un lugar donde no hay mercancía en las relaciones, donde no se comercia con las relaciones. No hay relaciones interesadas, como pueden ser las relaciones laborales, económicas, incluso de amistad.

Me parece una paradoja. Yo mismo a veces vivo en una vorágine. Y, para leer, hay que estar tranquilo. Una persona sofocada y estresada que va y viene de su trabajo, que coge un metro o un autobús, que tiene que estar en no sé qué sitio a las 5, luego llega a su casa y está chafada y reventada. Si le dices que se tiene que poner a leer Anna Karenina, dirá: “No, ahora me voy a la cama”. Entonces ¿cuándo lee ese señor? Para leer hay que generar un sosiego que te lleve a la lectura. La gente lee en vacaciones precisamente porque tiene tiempo y está sosegada. El problema es que estamos muy estresados.

Es muy difícil, sí. Un tipo estresado, nervioso, con problemas laborales o sentimentales no va a leer. A mí me ha pasado cuando he tenido problemas. Para enterarte de una novela tienes que estar sereno y tranquilo. La lectura no cae del cielo. Hay que propiciar los contextos en los que se da. Y luego es un hábito. A un señor que no ha leído nunca no le puedes decir: “Ahora vas a leer tres horas seguidas”. Es como el deporte. Tendrá que empezar leyendo cinco minutos un día, al siguiente 10, hasta que se genere esa práctica en él.

Pero a día de hoy no existe tanto esa práctica de quedarse en casa leyendo durante tres horas…

No existe, no. Socialmente, es complejo. Y, paradójicamente, vivimos en una sociedad donde hay muchas bibliotecas, muchas librerías, donde se publican muchísimos libros. Hay que incentivar la lectura, pero también pensar en cómo se hace. Hay que pensar cuándo lee un señor o una señora y cómo se le favorece que lea. Probablemente primero hay que desestresarlo para que lea. A mí me convendría que me desestresaran para que pudiera leer tranquilo. Ahora cuando llegue a casa no me voy a poner a leer a Dostoievski; me meteré en la cama.

Hay que buscar un poco de lentitud para leer. Decir: “Este fin de semana me quedo tranquilo, no quedo con nadie, no voy al cine o no voy de copas y me quedo a leer en mi casa”. Habría que dar el visto bueno social a ese tipo de decisiones. Si te llama un amigo para quedar, que puedas decirle: “No, que me voy a quedar en mi casa leyendo La República, de Platón o a William Faulkner”. El problema es que automáticamente ese amigo irá a tu casa para ver qué te ha pasado o si te has vuelto loco.

¿Pero el libro de Cercas sí lo leyó, no?

Hombre, claro. El de Cercas me lo devoré. También tengo que decir que la actualidad literaria la leemos mejor; lo que nos cuesta más leer a veces son los clásicos.