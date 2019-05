Aquel día, Carmen lo solicitó dos veces y su hija, una más, la definitiva. A última hora, el doctor tomó una jeringuilla, la llenó con cloruro de potasio y se lo inyectó en vena. El sufrimiento acabó y Hourmann se marchó a relatarlo en el informe médico. Meses después recibió una llamada: el hospital lo acusaba de homicidio. Se enfrentaba a 10 años de cárcel pero decidió sortear el juicio y autodeclararse culpable aceptando un acuerdo con la fiscalía que reducía a un año la condena y le permitía seguir ejerciendo. Pero la condena no se diluyó: su vida ya se había fragmentado en mil pedazos. Y no iba a ser fácil recomponerla.

Si te tiras a una piscina sin agua pensado que sí la había, ¿te volverías a lanzar? Yo me tiré a una piscina sin agua, muy convencido de lo que hacía, después de haber luchado y cumplido con las dos fases que debía. Primero, como médico, luché por su vida y, después, cuando llegó el punto en el que no había nada más que hacer, cumplí con mi deber humano.

Es natural que tengamos miedo, sobre todo al dolor. Es un sentimiento que inhibe y que va implícito en la muerte. Hace unos días, una chica de 15 años me dijo: “A mí me da mal rollo”. La sociedad está construida bajo unas creencias, una educación, unos valores que marcan cómo vivimos la vida y la muerte.

Claro, la mala muerte es la de María José Carrasco. La buena muerte es la que uno quiere. Para los que creen en Dios, es la que se da bajos sus creencias. Para los que no creen en nada, puede llegar en la cama de un hospital, entubado después de luchar hasta inhalar la última gota de oxígeno. Pero también hay quien dice basta, que no quiere vivir más. A ellos, tenemos que darles una oportunidad para que se despidan de todo de una forma tranquila y no como tuvo que hacerlo María José. A mí no me gusta hablar de muerte digna, porque en realidad de lo que hablamos es de buena muerte, de dejar este mundo como cada uno quiere.

Nunca me he planteado la muerte y, a día de hoy, tampoco me la planteo. Nunca ha sido un miedo ni un fantasma en mi vida. No tengo miedo a morir por la forma en la que vivo, creo que ahí está la clave. Pienso en hoy, nunca en mañana. La muerte no es buena ni mala, es lo que hay.

¿Qué pasó por tu mente durante los minutos antes de hacerlo?

Esa noche no fue una tortura para mí, mi vida transcurrió con normalidad, sin dramas. No pensé en ningún momento que lo que hacía, por ley, era delito. Luché con todas mis fuerzas por esa mujer y, después, me transformé en su hija. Pensé que yo había estado allí, sufriendo enormemente por la enfermedad de mi padre. Si se me hubiera cruzado un segundo de racionalidad, la hubiera sedado más, era la única opción entre lo que hice y solidarizarme con ellos. Entonces no habría tenido problemas, pero no tenía ningún sentido. En ese momento, en mi mente solo cabía pensar que no era necesario sufrir ni un segundo más.

¿Hasta cuándo hay que dejar sufrir?

Hasta que alguien te dice basta. Después de todo, me planteo que debería haberlo hecho antes. Con todo lo que ahora entiendo, sabiendo ahora lo que esto significa, pienso que debería haberla ayudado antes a morir y no haber luchado tanto. No tenía sentido; era luchar contra algo imposible, esas horas de dolor no tuvieron ningún sentido.

Hay gente que defiende únicamente los paliativos contra el sufrimiento. ¿Dónde está la frontera entre estos y la eutanasia?

Son dos cosas que no se contradicen. Los paliativos tienen la función de controlar una enfermedad grave incurable, inhibir los síntomas que provoquen un disconfort en el individuo. Ahí no hay ninguna discusión más. El punto clave llega cuando en un enfermo paliado no hay nada más que paliar. Y si ese enfermo te dice que no quiere vivir más, que no quiere recibir más tratamiento. ¿Qué respuesta deben dar entonces los médicos paliativos?