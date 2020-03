Martín Caparrós: “Nos convencemos muy fácil de que así es el mundo, y el mundo es lo que podamos hacer con él”

El 5 de marzo de 2020, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia global por el coronavirus, antes de que el Gobierno español decretera el estado de alarma y pusiera en cuarentena a todo el país, Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) publicó nuevo libro. Sinfín, una “ficción sin novela”, como describe su autor, sitúa al lector en 2070, en un ‘paraíso’ de nombre chino —天, pronunciado tsian— y desarrollo turinés que, en resumidas cuentas, ofrece a la gente la inmortalidad a cambio de vivir para siempre aislados del resto del mundo. “Y yo que creí que había escrito una historia del futuro lejano…”, tuiteaba, hace unos días, el periodista y escritor argentino.

Horas antes de que salga a las librerías Sinfín (editado por Literatura Random House), Martín Caparrós recibe a El HuffPost mientras termina de leer un artículo de The Atlantic, precisamente, sobre el coronavirus. “The official coronavirus numbers are wrong, and everybody knows it”, lee en voz alta. Caparrós no acaba de entender bien tanto pánico y tanta histeria con este virus cuando la malaria, por ejemplo, mata “a más de mil personas por día todos los días”. “La malaria, por supuesto, sólo ataca en los países pobres”, matiza.

¿Qué es una ficción sin novela, como describe Sinfín?

Era un chiste interno conmigo mismo. Se habla tanto de las novelas sin ficción, lo que otros llaman crónica y que se supone que yo escribo de vez en cuando, que me dieron ganas de hacer lo contrario. Mi intento era hacer una ficción con el método y el mecanismo de una no ficción. Esto es una supuesta no ficción que narra hechos absolutamente trabajados, investigados y relevados que sucedieron en el 2070.

Tenía ganas de divertirme un poco con la estructura de la no ficción, aplicarla a algo que evidentemente tuviera que ser ficción. Al principio empecé con eso, haciendo una crónica de algo que no sucedió, y después me fue interesando más eso que no sucedió, me fui olvidando del chiste original y metiendo cada vez más en ese disparate que me estaba inventando.

El cuento de la criada, Black Mirror, Years and years, ahora Sinfín… Las distopías están en auge. ¿Son una forma de escapar de la realidad actual?

Yo no considero Sinfín una distopía. Los editores trataron de postularlo así y estoy dispuesto a discutirlo airadamente con ellos. Porque si se consigue una forma de no morir y seguir viviendo en un mundo que has elegido y te parece fantástico, es más una utopía que una distopía. Por supuesto que tiene su lado malo, y de eso va el libro, pero a priori no está nada mal.

Con respecto a las series que me dices, tuve problemas el año pasado. Terminé el libro hace año y medio, pero por una serie de incidentes, tardó más de lo habitual en publicarse. Así que veía cosas parecidas que salían en la tele y me desesperaba, por supuesto. Decía: “Cuando llegue, todo este tema va a estar muy quemado”. Pero creo que lo que hacen las distopías es prolongar y exacerbar ciertos rasgos de la realidad; no creo que sean una fuga de la realidad, sino más bien todo lo contrario. Son una especie de internación brutal en los rasgos menos amables de esa realidad.