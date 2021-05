Mónica García: "La izquierda tiene posibilidades"

“Merecemos un Gobierno decente”. Mónica García apura las últimas horas de campaña antes de que el martes vayan a las urnas los madrileños. La candidata de Más Madrid arrancaba este terremoto político siendo la aspirante menos conocida por los ciudadanos y se ha convertido en una de las grandes sorpresas. Las encuestas detectan una tendencia al alza de esta formación, que mira de cerca al PSOE. Es la médica de Más Madrid, como la conocen ya muchos madrileños. Una candidata que llegó a la política a través de la Marea Blanca y que ha estado en primera línea frente al covid como anestesista en el Hospital Doce de Octubre, además de hacer una contundente oposición contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea. Esta vecina del barrio del Retiro cree que las izquierdas tienen posibilidades de ganar y lamenta que el Gobierno del PP ha dejado a mucha gente tirada. Además, advierte de que cada voto para Ayuso es uno para la Consejería de Educación de Rocío Monasterio. Y llama a votar a una participación masiva: hay que hacer “un muro de votos” contra la ultraderecha. ¿Con qué sensación acaba esta campaña? Se me ha quedado muy buen sabor de boca, hemos hecho una campaña muy bonita, ilusionante y en línea con el trabajo que llevamos haciendo dos años de centrarnos en lo importante. Hemos reconciliado a mucha gente con la política, eso siempre es un estímulo. ¿Tiene posibilidades la izquierda de ganar el próximo martes? Tiene posibilidades. Hay un hilo de esperanza, está todavía todo muy abierto, hay muchas incertidumbres que no están todavía cubiertas, sobre cómo va a votar la gente en un martes de pandemia y cómo va a expresar su hartazgo tras este año tan duro.

¿Se imaginaba que estaría en una campaña en la que se recibirían sobres con balas, proyectiles y navajas? Claramente no. Nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí. De alguna manera algo se ha roto en la sociedad y al final el odio y la intolerancia han permeado, es una manera de hacer política basada en la confrontación y en el ruido constante. Nos tenemos que replantear cómo a partir del 5 de mayo reconstruimos, cómo somos capaces de avanzar y reconstruir un poco esta situación.

Mónica García

Se han visto hasta carteles contra los menores inmigrantes no acompañados, aunque la jueza ha decidido archivar la causa. ¿Hay odio detrás de ese cartel? Creo que hay odio y mala gente detrás de ese cartel porque pone el foco de una política en el colectivo más vulnerable, niños y niñas sin su familia, que tienen que aguantar ser criminalizados por un partido como Vox. La que debería protegerlos es la señora Ayuso, tiene la tutela de estos chavales, debería estar preocupada por su bienestar y asegurarles un futuro. Y es la señora Ayuso la que quiere gobernar con aquellos que los criminalizan. ¿Por qué tiene Ayuso un 40 por ciento de intención de voto en las encuestas? Aquí hay muchos factores. Lleva haciendo campaña desde que se sentó en la Asamblea de Madrid, ha estado toda la pandemia haciendo campaña contra el Gobierno de Sánchez, política de crispación, estrategia para ella misma. Hay otro factor: aúna los intereses de otros dos partidos. Cs seguramente desaparezca y es la mejor valorada entre los votantes de Vox, ha reunificado la expectativas de las derechas. El tercer factor tiene que ver con esa parte sociológica de la Comunidad de Madrid en la que los barrios más necesitados están más huérfanos de política y se sienten menos representados, por lo que son los que menos participación tienen. Al final, el 30% de los barrios más acomodados define, con su participación masiva, los designios. Por eso insistimos en que aquellos que más necesitan a la política, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, la igualdad de oportunidades, son los que tienen que ir este 4-M a poner su voto para que la Comunidad dé un giro de 180 grados.

¿Y cree que se van a movilizar? ¿Hay expectativas de participación récord? Sí que estamos viendo que hay algo que está movilizando a la gente, cierta ilusión que se está despertando por encarar otro futuro en la Comunidad de Madrid. La pandemia nos ha enseñado lo que es importante, en lo que tenemos que fijarnos, que es todo aquello que la señora Ayuso ha abandonado. Creo que hay mucha gente que se ha reconciliado con la política cuando la política ha empezado a hablar de ellos y de sus problemas cotidianos. En este sentido confío en que con ese sentir y runrún de reconciliación con la política y de no revalorización de la mala política -el PP y Ayuso son una representación de la peor lex artis de la política- seamos capaces de darle la vuelta.

Ayuso ha dicho que gobernar con el apoyo de Vox “no es el fin del mundo”. ¿Qué le parece? No solo es el fin del mundo, sino que es el principio de estas elecciones. Ayuso convoca estas elecciones justo para gobernar con Vox. Obviamente, dentro de la estrategia del PP, su mayor pulsión es poder gobernar con aquellos a los que nosotros nos dan repulsión. Es más, Ayuso en las anteriores elecciones dijo una frase que señalaba “no sé qué nos ofrece Vox porque todas sus propuestas ya las hemos hecho desde el PP”. Luego ella se siente integrada en esa casa. No sólo no tiene ningún problema, sino que se siente cómoda en ese espectro más ultraderechista de la política.

Si le dan los números, ¿Vox entrará en el Gobierno de Ayuso? Por h o por b, ya entró en el anterior Gobierno de Ayuso. Ya eran los que determinaban las políticas, los que impidieron que tuvieran unos presupuestos, los que han hecho que en el Ayuntamiento de Madrid se cierre la Dirección General de Igualdad o que se dejen de subvencionar a los colectivos que protegen a las personas LGTBi. Vox ya gobierna, desde el momento en el que tú necesitas de su apoyo, ya eres rehén. El problema no es que sea rehén la señora Ayuso, el problema es que somos rehenes todos los madrileños de unas políticas de odio y de intolerancia que calan y que quieren llevar a las pizarras de nuestros niños y niñas esa visión absolutamente cerril y mezquina de la política. ¿Qué sintió en el debate de la SER al escuchar las palabras de Rocío Monasterio? Primero, que había que rebatirla, que era una aberración de la democracia. Y segundo, por supuesto, pena por los madrileños porque una señora decidiera boicotear un debate electoral. Es injusto que después de cuarenta años que llevamos de democracia, de haber pasado una pandemia, pues que haya una opción que prefiere dinamitar los espacios de convivencia y mantener sus políticas de odio e intolerancia,

Van para arriba en las últimas encuestas. ¿Habrá sorpasso al PSOE? Decimos que llevamos toda la campaña y estos dos años hablando de lo importante, de los madrileños, nos hemos pateado los centros de salud, las AMPAs, las residencias, las asociaciones de vecinos, nos hemos reunido en el sur y en el norte, y es lo que hemos trasladado a la campaña. En este sentido, estamos centrados. Yo que he hecho atletismo siempre, había una consigna: nunca mires a los lados hasta que no cruces la meta. Hemos escuchado a Gabilondo y no se sabe muy bien si quiere a UP dentro del Gobierno o que sea apoyo externo. ¿Qué Ejecutivo quiere usted? Hemos sido bastante claros y honestos desde el principio. Queremos un Gobierno del Botánico a la madrileña. Las fuerzas progresistas podemos y debemos ponernos de acuerdo porque esta comunidad necesita casi empezar desde cero. Necesitamos reconstruirla desde cero, está todo por hacer. Es un buen momento para que seamos capaces de demostrar que hay una manera alternativa a la opción que nos ofrece Ayuso de haz lo que te dé la gana en la Comunidad de Madrid pisoteando al prójimo y sin tener en cuenta las responsabilidades que conlleva vivir en sociedad. Vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y de saber qué tenemos enfrente.

¿Qué es la libertad? Es poder llamar a tu centro de salud y que no te den cita dentro de quince días, la libertad es que no estés todos los meses preocupado por si no llegas a final de mes, si puedes llevar a tu hijo a una escuela infantil sin dejarte medio sueldo, si puedes pagar el alquiler, si tus hijos se pueden emancipar, si a mi amigo gay no le van a partir la cara por la calle, si mi amiga llega bien a casa porque no la han estado acosando o tiene un ataque machista. La libertad es todo aquello que tiene que ver con poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos de la mejor manera posible. Obviamente es lo contrario a lo que nos ofrece la Comunidad. Estamos en plena pandemia, y no hemos escuchado apenas hablar de sanidad durante la campaña. ¿Qué ha pasado? Desde Más Madrid hemos intentado centrar el debate. Es dramático que la señora Ayuso no supiera cuántos fallecidos hay en la Comunidad de Madrid en el debate de Telemadrid. Se le olvidaron 3.600 fallecidos. No sabía cuántos ingresados habían ocupado una cama en la sanidad, lo cual significa toda esa gente que va a tener secuelas, que ha estado de baja y que ha tenido ingresos crónicos. Siempre cuento que no sabéis lo difícil que es sacar a un paciente en la UCI adelante. Es muchísimo esfuerzo, muchísimo dolor para la persona. Parece que en esta campaña en vez de estar hablando de lo que realmente nos está importando, de las heridas que ha dejado la pandemia en la sociedad, pues algunos han querido hablar de cosas abstractas y de lemas huecos. Los que no han aprendido nada de esta pandemia, que nos ha venido a enseñar muchas cosas y muy claritas, no están capacitados para seguir gobernándonos.

¿Qué grado de culpa tiene la izquierda por no estar liderando ahora las encuestas? Obviamente aquí tenemos culpa todos. No se puede sólo culpabilizar a las maniobras más perversas de la derecha. Creo que es difícil plantear una alternativa sin poder probarla y por eso creo que merecemos un Gobierno decente en la Comunidad de Madrid que nos enseñe desde cero que se puede hacer de otra manera. También es verdad que creo que en esta campaña tenemos que estar orgullosas las fuerzas progresistas porque somos capaces de trabajar al unísono y de ir con los brazos abiertos intentando abarcar el mayor espectro electoral. Esto cambia el paradigma también de cuál ha sido la manera de relacionarnos entre los progresistas. Nos ha enseñado que somos más fuertes cuando vamos juntos. Cinco después de las elecciones decaerá el estado de alarma, todavía en la cuarta ola. Recaerá el peso sobre las comunidades autónomas. Si fuera la presidenta, ¿qué debería hacerse? En Madrid, con o sin estado de alarma, no se han hecho cosas básicas. Estamos en una pandemia, habría que haber reforzado la atención primaria y la salud pública -un año después seguimos teniendo diez epidemiólogos-. El Gobierno de Ayuso ha utilizado la vacunación para hacer una estrategia propagandística, y no una de cuidado y protección de la salud. Nuestra primera medida tiene que ser poner orden en la vacunación, que al final te puedas vacunar cerca, rápido y con confianza. Y, luego, poner orden en nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo y en el sistema de protección social, hemos dejado a mucha gente fuera. Es un lastre que no nos podemos permitir.

En la Comunidad de Madrid hay un millón de personas en riesgo de exclusión social. ¿Qué le parecieron las palabras de la presidenta sobre los “mantenidos” en las colas del hambre? Unas declaraciones absolutamente mezquinas. Hay una cosa con la que hay que venir a la política, y si no, casi mejor que no vengas, que es la empatía. Si no eres capaz de gobernar poniéndote en la piel de los que más sufren y de aquellos a los que la sociedad ha dejado tirados, por lo menos no les insultes. Es que el Gobierno de la señora Ayuso ha abandonado a mucha gente, también a nuestros mayores, a nuestro sistema sanitario, todo aquello que necesitamos. Ayuso le acusó de cobrar dos suelos, uno de la Asamblea y otro como médica del Doce de Octubre. ¿Qué le responde? Hay otra manera de hacer política, se puede hacer fuera de la mentira, de los bulos, de las fake new, del fango. Es muy bonita la otra manera de hacer política y se la recomiendo encarecidamente. Si se dedicara con la misma intensidad a la política que con la que se dedica a insultarnos a la oposición, nos hubiera ido bastante mejor durante la pandemia. ¿Hay que hacer un cordón sanitario a Vox? ¿Estarían dispuestos a abstenerse en una investidura de Ayuso para que no dependiera de los votos de la ultraderecha? Creemos que el mejor cordón sanitario es el que se haga en las urnas. Por eso animamos a la gente que entienda que todo voto que va a la señora Ayuso es un voto que va directo a la Consejería de Educación de la señora Monasterio. Eso para empezar y, luego, para aislar a Vox no se puede votar a la candidata favorita de Vox. Desde Más Madrid lo que vamos a intentar es hacer un muro de votos que no le dé alas a la ultraderecha y a la corrupción. ¿Marcan estas elecciones un punto de inflexión en la política nacional? Esto al final es un puzle y todas las piezas mueven… Todo empezó en Murcia. Sí. Independientemente de las estrategias y de los cálculos que otros estén haciendo sobre cómo les puede beneficiar o perjudicar Madrid, en Más Madrid estamos centrados en Madrid, sólo nos interesa Madrid. No cambiamos Madrid por ningún otro interés electoral o político más allá. Entiendo que la señora Ayuso le está haciendo casi unas primarias al señor Casado y ella se las haya tomado en clave nacional, para nosotros estas elecciones van de lo que viven, anhelan y de los miedos que tienen los madrileños.

Hay un 20% de indecisos en estos momentos. Hay mucha gente dudando entre Más Madrid, el PSOE y UP. ¿Por qué tiene que votar a su partido un votante progresista? Lo primero: somos una fuerza netamente madrileña, nos desvelamos con los desvelos de los madrileños. Hemos puesto encima de la mesa la política de lo importante, hemos hecho de la política de lo cotidiano una forma de hacer política. Somos la fuerza verde en consonancia con las fuerzas verdes en Europa, que estamos poniendo un muro de contención a la ultraderecha y la corrupción. Porque somos una fuerza atravesada por el feminismo y la justicia social.

