Orlando Bloom (1977), el actor que tuvo que aclarar que el tamaño de su pene no era para tanto después de que lo pillaran desnudo en 2019 con Katy Perry en Cerdeña —“ una ilusión óptica ”, aseguró— vuelve a ser viral. Esta vez no por el hábito de desnudarse, sino por otras rutinas.

El protagonista de Troya ha estado en boca de todo el mundo después de conceder una entrevista a The Sunday Times , en la que habla de su estilo de vida, de su dieta, y hasta de su vida privada con la cantante Katy Perry y su hija Daisy —su primer hijo, Flynn, es hijo de su relación con la modelo Miranda Kerr—. Las redes no se hicieron eco de sus palabras para bien, sino para burlarse de él.

La rutina diaria de Bloom, como relata, es bastante simple: se levanta, pasa tiempo con su hija de menos de un año, y empieza sus rituales. Arranca la mañana con 20 minutos de cánticos budistas para, a continuación, leer un poco más (de lo que le quede por saber) sobre el budismo y hacer partícipe de todo ello a sus seguidores en Instagram con sus stories. Aunque, a pesar de que lo comparte en su perfil, prefiere no mirar los mensajes para no “ser absorbido por el agujero negro de las redes sociales”.

Sobre su pequeña confesó en el programa de la BBC, The Graham Norton Show , que le cantaba “cualquier cosa que contenga ‘papá’ [‘daddy’]”, para que aprendiera esa palabra antes que cualquier otra, aunque el presentador le contestó con cierta sorna que quizás aprendería a decir antes “Alexa, ponme a mamá”.

El actor de Piratas del Caribe ha llegado a dar detalles más íntimos en otras declaraciones. Asegura que no tiene “suficiente sexo con su pareja”, como contó en The Guardian, algo en lo que podría haber influido su reciente paternidad, según sus impresiones. Aunque la abstinencia no es nada nuevo para él, dado que en marzo de 2020 explicó en E! Online que había evitado tener relaciones sexuales durante seis meses, hasta que conoció a la cantante.