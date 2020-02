Casado: "Es momento de unir fuerzas para optimizar mejor el voto y vencer a la izquierda"

Preguntado sobre su posición con respecto a Vox, ha señalado que “el mismo partido ha modificado mucho su manera de definirse; mi obligación es dirigirme a sus votantes. Luego sus dirigentes que hagan lo que quieran, a mí hay cosas que no me parecen bien: en tema autonómico, europeo... Pero si queremos ganar a la izquierda debemos tener un proyecto común. ¿Quién lo lidera? Quien mejor resultado”, ha culminado.

Casado ( @pablocasado_ ): "Torra no debería ser president de la Generalitat y Sánchez no debería reunirse con él porque el Estatut de autonomía deja muy claro que o eres diputado en el Parlament o no debes serlo" #CasadoEnRTVE 📺 https://t.co/W2yIEM3plR pic.twitter.com/riD4WjrXwn

Casado ha hablado también del aún presidente autonómico catalán. Ha anunciado que “presentamos una denuncia, creo que se registra mañana martes, contra Torra por usurpación de funciones y hemos instado a Sánchez a que no se reúna con él”. Para el popular, el ‘president’ “está inhabilitado para ser diputado y por tanto no puede seguir al frente de la Generalitat, pero Sánchez no está haciendo nada porque depende de él. El otro día se plantó Rufián en la Moncloa por la negativa a celebrar una mesa de diálogo y a las seis horas el Gobierno se tragó sus palabras”.

La polémica por el veto parental de Vox

También ha hablado de la polémica por el llamado ‘pin parental’ o ‘veto parental’ dispuesto por Vox en Murcia. Sin querer entrar en el debate, ha defendido que “lo importante es la libertad; estoy en contra de lo dicho por la ministra de Educación, claro que los hijos son de los padres. Yo tengo que firmar autorizaciones para que mis hijos vayan al teatro”.

“La medida no es tan polémica para que se haga este debate nacional cuando en Cataluña un terrorista como Carlos Sastre da talleres a niños. A mí no me gustaría que esa persona le diera clase a mi hijo; me gustaría poder decirle a mi hijo que no va a ir a eso. Nos quedamos con lo importante, que los padres decidamos la educación de nuestros hijos y que no haya adoctrinamiento”, ha añadido.