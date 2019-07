Iglesias: "No creo que Sánchez sea tan irresponsable de llevarnos a otras elecciones"

El líder morado ha preferido no responder cuando Piqueras le ha preguntado si Pedro Sánchez le ofreció dos ministerios en su primera ‘cita’: “Yo no puedo hablar de las conversaciones con Pedro Sánchez aunque al final todo se sabe. Fuimos optimistas al final de la primera reunión, pero no puedo responder a esa pregunta ”.

Ahí Piqueras le ha cortado al señalar que “no, no lo han hecho”, por lo que Iglesias ha corregido: “Bueno, no, pero lo lleva el Consejo de Ministros”.

Sánchez y él debatirán un documento que hoy ha filtrado el Partido Socialista . Las formas no le han gustado: “Ahora, este documento a los dos meses y medio... bueno, está bien. Quizá no sea la manera más seria de mandar el documento, a través de los medios. Es un corta-pega de su programa y han incluido cosas que ya han hecho como la exhumación de Franco”.

Después de su evasiva, ha hecho especial hincapié en varios términos repetidos -“cesión”, “excusas”- para analizar las diferentes posturas de su formación y la del presidente: “Lo que le proponemos al PSOE es lo más sensato y además no dejamos de ceder. Con Cataluña aceptamos su postura. El PSOE nos contó que si se garantizaba que un gobierno de coalición con apoyos para la investidura, lo apoyarían... pero nos dijeron que un gobierno con nosotros no lo iban a apoyar en el Congreso. Nosotros respondimos que si no salía revisaríamos nuestro plan. Pero no han querido seguir adelante con ese plan”.

“Cualquiera que plantee que haya nuevas elecciones es tremendamente irresponsable. Sería decir “no me interesa la estabilidad de España, sino tener un resultado mejor”. No creo que Pedro Sánchez vaya a ser tan irresponsable de llevarnos a otras elecciones”, ha contestado en relación a su postura ante unos potenciales nuevos comicios. “Pero llegar a una investidura solo con el apoyo de Revilla es no hacer los deberes... y yo he sido profesor. Si no ibas a junio ibas a septiembre”, ha citado.

El político ha querido mencionar también la pregunta de una periodista alemana a la ministra Celaá por los Gobiernos de coalición, habituales en más países. “La respuesta fue algo como “Spain is different”, una respuesta tipo Fraga. Si los ciudadanos quisieran Gobiernos únicos darían mayorías absolutas como a González y Aznar”.

Cataluña: “Damos garantías al Gobierno”

Iglesias ha analizado las diferentes políticas entre ambas formaciones en torno a Cataluña: “En esto Sánchez ha dicho la verdad: sobre Cataluña tenemos posiciones diferentes. Si estuviéramos dentro del Gobierno asumimos que no podemos ir en contra de un partido con más votos. No haremos de nuestras posiciones una línea roja. El presidente puede exigir garantías y nosotros las damos. Lo que me temo es que se les acaban las excusas. Sánchez ganó unas primarias hablando de plurinacionalidad. Si haces un programa de izquierdas no se entiende que luego vaya a buscar el apoyo de PP y Cs”, ha puntualizado.

Dentro de esas “diferencias”, el líder morado ha tenido que responder a un posible indulto a los enjuiciados por el procés: “Lo primero, no demos por condenados a los enjuiciados. Si lo hacemos ponemos en cuestión la independencia judicial. Si luego hay una situación de condena veremos si los condenados piden el indulto o no. Y veremos qué hace el Gobierno. Si existe esa solicitud habrá que tener una discusión. En ella respetaremos el liderazgo del PSOE”.

“También habrá que discutir viendo los argumentos”, en caso de una potencial aplicación del artículo 155, ha detallado: “No es decisión del presidente, sino del Senado. Si el Gobierno apostara por llevar al Senado esa medida habría que hablar. Nosotros ya nos hemos manifestado en contra, pero el PSOE, también. Lo hizo la ministra Robles tres meses antes de su aplicación, pero luego, donde dijeron digo, dijeron Diego”.