Pablo Montesinos: "No comparto el cien por cien de lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo"

Señala, además, a Albert Rivera y Cs como socio preferente. Pero, advierte de que si dice ‘no’ a España Suma, el PP está legitimado a pedir el voto de todo el centro derecha para la “casa común”. Un lugar en el que no tienen que estar de acuerdos todos en todo. Dice que no comparte el cien por cien de lo que dice, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, pero sí todo lo esencial. Está muy cómodo con ella de portavoz en el Congreso. Esa es la “grandeza” del PP, sostiene, e intenta cazar votos explicando que caben hasta los “socialistas desencantados”.

Yo creo en un PP abierto, grande, transversal, en el que cabemos todos, que era y es lo que más me gusta del discurso de Casado. Lo reitero, este tiene que ser el partido en el que cabe desde el socialista descontento con el ‘sanchismo’, que no entiende que haya pactado Bildu en Navarra y que no haya roto en Badalona con los independentistas, hasta el centro y centro derecha. Evidentemente en la campaña electoral de las anteriores elecciones generales, pudimos cometer errores, yo el primero. Se cometerían errores, a veces puede que se dijera algo que no se debió decir. Pero esto es un PP de puertas abiertas, en el que todo aquel que quiera mejorar la situación económica y quiera la unidad y la igualdad de todos los españoles y más libertad es su casa

Lo que explicó el ayuntamiento en un primer momento es que ellos por las bajas de policías locales no podían atender a todas las personas y pidieron ayuda a la Policía Nacional y la Guardia Civil como ha ocurrido en otros consistorios. El ayuntamiento ya ha rectificado. Y no le quepa la menor duda, ni a usted ni a quienes van a leer la entrevista, que el compromiso del PP en la lucha contra la violencia de género es total.

Me siento muy cómodo por algo, lo voy a explicar. Evidentemente, yo con con Cayetana Álvarez de Toledo no comparto el cien por cien de lo que ella dice. Estoy absolutamente convencido de que ella no comparte el cien por cien de las cosas que comento en los medios. Pero esa es la grandeza del PP, que Cayetana Álvarez de Toledo y yo, que no compartimos el cien por cien de todo, estamos en la misma casa porque tenemos claros los principios básicos. En lo que estamos cien por cien de acuerdo es en la unidad nacional, en la igualdad de todos los españoles, que tenemos que defender la Constitución. Por lo cual, estoy encantado con que en ocasiones no opinemos lo mismo, teniendo claro que en lo esencial estamos de acuerdo.

Estas elecciones van a demostrar que nuestros asesores, equipos, estructuras y cuadros del PP son mucho mejores que la maquinaria electoral del señor Redondo en La Moncloa. No es tolerable que el señor Sánchez utilice las instituciones del Estado para hacer campaña electoral, que utilice el Consejo de Ministros, el CIS y RTVE. Vaya por delante mi enorme respeto a todos los compañeros periodistas de RTVE. No es tolerable que Sánchez y Redondo se crean que el Palacio de La Moncloa es su maquinaria electoral.

Espero que todos estemos a la altura de las circunstancias. A mí me decepciona enormemente que cuando el representante ordinario del Estado, que es el señor Torra, dice que hay una especie de complot del Estado contra los independentistas. Es intolerable. El PP va a estar con la Constitución, con la ley y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y emplazo a que el PSOE rompa ya con los separatista donde ha pactado. No puede ser que Sánchez hable desde Nueva York de forma contundente contra el señor Torra mientras pacta con él en instituciones en Cataluña.

Dos mensajes muy claros. Hablaba antes del respeto a las decisiones judiciales, insisto ahora destacando la presunción de inocencia. Si nos creemos las instituciones, respeto enormemente la Justicia, y hay que respetar la presunción de inocencia. Dicho esto con total claridad, también digo que el PP no va a pasar ninguna actitud que sea reprochable o que no sea adecuada. Casado, si algo ha demostrado, es que es contundente y firme en la lucha contra la corrupción. Esto no lo pone en duda nadie.

Lo desconozco. En todo caso, respeto las opiniones de Cifuentes y no añado más, porque no tengo información al respecto.

Ha pasado de periodista a diputado y vicesecretario de Comunicación en cinco meses. Solo le pueden toser Casado y Teodoro García Egea, ¿no? ¿Cómo se consigue esto?

Está confundido. A mí me tose bastante más gente a lo largo del día, jajaja. Primero, he de reconocer que estar más de diez años escribiendo sobre el Comité de Dirección Nacional del PP y sentarte ahora es una experiencia muy interesante. Si algo agradezco de la Vicesecretaría de Comunicación, es que puedo mantener esa comunicación diaria con los compañeros periodistas. No hay ningún informador político que no tenga mi teléfono.

¿Cuál ha sido el mejor momento que ha vivido desde que lo fichó Casado? ¿Y el peor?

El mejor, mi presentación. Estaba mi familia, el presidente Casado. Estábamos en mi barrio, los Baños del Carmen. Fue un punto de inflexión, no se me va a olvidar ese día, con los nervios antes y la satisfacción de después. El peor momento, la noche electoral del 28-A fue dura. Incluso de ahí saco algo positivo: me reuní con Casado pocos días después y me dijo ‘adelante, hay que ponerse en pie, vamos a las municipales y autonómicas’. Y hoy gobierna en más sitios que hace unos años.

Se convirtió en unos de los rostros más habituales de la televisión especialmente por sus preguntas a Soraya Sáenz de Santamaría en el Consejo de Ministros y a Mariano Rajoy, cuando se dejaba preguntar. ¿Le llaman? ¿Le dan algún consejo? ¿Mantiene relación con ellos?

Con la vicepresidenta no he hablado, la verdad. Con Rajoy, no lo he hecho directamente, pero sí a través de su equipo nos hemos escrito. Y yo, con todos los respetos, sí he entrado en política es por Pablo Casado, va a ser un gran presidente del Gobierno de España. SInceramente, creo que Rajoy, y por tanto también su vicepresidenta, hicieron un servicio a España en cuestiones muy importantes como materia económica y del que tenemos que darles las gracias.

Defina a… Pablo Casado: Responsabilidad y sentido de Estado. Pedro Sánchez: Irresponsabilidad, bloqueo y parálisis. Albert Rivera: Socio preferente. Pablo Iglesias: Un mal vicepresidente para España. Íñigo Errejón: Un problema para Iglesias. Pablo Montesinos: Un periodista que trata de ayudar a los periodistas.

El HuffPost agradece al Café Comercial haber cedido el espacio para realizar esta entrevista.