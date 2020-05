Pedro Duque: "Podemos estar orgullosos y decir con cautela que los resultados han sido buenos"

MINISTERIO DE CIENCIA Pedro Duque

“El mundo ha cambiado bastante”, reflexiona Pedro Duque. Y tan solo en unos meses. El hoy ministro de Ciencia e Innovación nunca pensó que llegaría a ver una pandemia como la que se vive estos días en la Tierra. “El confinamiento es mucho más difícil que estar en el espacio”, resume. La victoria no llegará, como repite constantemente el Gobierno, hasta que no se encuentre una vacuna. Duque explica: “Un año, desde marzo, no nos lo quita nadie”. Existe la posibilidad, confiesa el ministro, de que esa vacuna pudiera ser española. Hay otros proyectos que están más adelantados, pero hay dos en España que utilizan unas técnicas que no están duplicadas en otro sitio (uno de ellos ya está haciendo pruebas en animales). Mirando siempre Duque a la nueva fase 1 en la que ha entrado media España desde este lunes: “Lo más importante es concienciar a la gente de que no significa que se haya acabado el virus y la epidemia”. ¿Puede haber un nuevo rebrote? “El temor no lo quita nadie, el peligro está ahí”, responde el ministro mejor valorado por los españoles, que se enfrenta a una misión más difícil que la STS-95 a bordo del Discovery. ¿Una persona que ha estado dos veces en el espacio se imaginaba que pudiera pasar una pandemia así en la Tierra? No, no. Ciertamente mi especialidad no es la Medicina, desde luego, pero vista la Tierra desde ahí arriba sí que parece todo siempre que los problemas son menos. Ahora mismo acaban de volver un par de compañeros de la estación espacial y se encuentran la Tierra absolutamente distinta. Creo que a ellos les ha costado trabajo allí arriba realmente hacerse una idea de lo mal que se ha pasado. ¿Va a cambiar o ha cambiado ya el mundo tal y como lo conocíamos hace tres meses? El mundo ha cambiado, desde luego, y bastante. Lo más importante es la gente que lo ha pasado mal, y mucho peor la gente que ha muerto y sus familiares. Hemos visto que no teníamos la preparación en ningún sitio del mundo que nos estaban pidiendo los científicos desde hace tiempo. Ahora tendremos mucha mejor preparación y no tenemos que olvidar las cosas buenas que hemos descubierto: la solidaridad de la gente, la necesidad de hacer acuerdos entre todos, la importancia de la ciencia y de hacer caso a la ciencia. Quizá ahora veamos de otra manera el cambio climático. Ahora ya vemos que si no hacemos caso a la ciencia, podríamos tener un problema en el futuro. Por tanto, hay que intentar guardarnos lo mejor de todo este camino que nos ha pasado.

La mitad de España ha entrado en la fase 1 de la desescalada, en la que va a ser muy importante la responsabilidad social. ¿Se transitará en el tiempo establecido de esa nueva normalidad a finales de junio o teme que pueda haber un nuevo rebrote durante estas semanas? El temor no te lo quita nadie, el peligro ciertamente está ahí. Lo más importante es concienciar a la gente de que el pase de la fase cero a la uno no significa que se haya acabado con el virus y la epidemia, ni mucho menos, sino que ahora creemos que podemos ajustar un poco más las restricciones de manera que la gente siga manteniendo las distancias necesarias.

Una de las polémicas recientes ha sido el rechazo a que Madrid pasara a la fase 1 como había pedido el Gobierno regional. ¿Puede estar preparada para salir en unos días como dice la Comunidad o tendrá que esperar otros quince días? Me cuesta un poco dar una opinión sobre esto porque no he visto los datos, no soy especialista en sistemas de salud. Madrid lo ha pasado muy mal, ha tenido la mayor cantidad de muertos, de ocupación de camas de cuidados intensivos, para los sanitarios madrileños ha sido tremendamente difícil y ha habido momentos malísimos. Me imagino que justamente en Madrid es donde más necesidad hay de asegurarse de que esto no pase otra vez. Si necesitará una semana o dos, eso no lo puedo decir. Aseguro que está todo el mundo trabajando en ello porque a todo el mundo le interesa. Con acuerdo y lealtad entre todos y, sobre todo, teniendo en cuenta la salud de los ciudadanos, creo que se conseguirá dentro de poco.

¿Cuándo estará la vacuna contra el coronavirus? Como todo el mundo sabe, hay alrededor de 80 proyectos que utilizan cinco o seis aproximaciones o formas diferentes de solucionar el problema y obtener una vacuna. Hay seis o siete que se han atrevido a hacer las pruebas con humanos ya, lo que no quiere decir que esté garantizado que sean los que primero lleguen al final. En España hay un proyecto que acaba de empezar las primeras pruebas con animales. Al final hay que mantener un montón de proyectos abiertos porque no tenemos ninguna seguridad de que ninguno nos vaya a proporcionar la vacuna. En principio, para el final del año más o menos sí que podríamos tener ya muchos más datos sobre cuáles de estos proyectos terminarán en buen puerto. Luego necesitaremos unos cuantos meses más para producir miles de millones de dosis. Eso no es inmediato, hay que hacer una gran fábrica. Como hemos dicho siempre, un año desde marzo no nos lo quita nadie. ¿Y cómo están los proyectos españoles? ¿Podría ser española la primera vacuna? Siempre está esa posibilidad. Los dos proyectos que van más avanzados en España utilizan unas técnicas de obtener la vacuna que no están duplicadas en otro sitio. Sí tenemos esa posibilidad. Ahora, es cierto que hay tipo de vacunas que empezaron las pruebas en febrero y nosotros estamos empezando ahora las de animales, unos pocos meses de retraso se puede decir que tenemos. Pero posibilidad siempre hay porque son diferentes.

La investigación siempre tiene que ir aparejada con financiación. ¿Cuánto dinero está poniendo en concreto el Gobierno español en la búsqueda de vacuna y en investigación? En investigación en muchas áreas para Covid -búsqueda de vacunas, retrovirales, métodos de diagnóstico, ensayos clínicos…- tenemos un programa que sacamos a los dos días del estado de alarma de 24 millones de euros. Hay otro adicional con cinco millones para el Centro Nacional de Biotecnología, que es el que está más avanzado con vacunas. Acabamos de sacar doce millones más para innovación en empresas y hay un programa de créditos de 500 millones para empresas. El Gobierno de España también prometió 50 millones de euros a la Alianza de Vacunas (GAVI) y 75 millones a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias (CEPI). ¿Ha faltado inversión en ciencia e investigación en los últimos años en España? No necesariamente sólo por el síntoma de la vacuna y de que tengamos muchos menos investigadores de los que harían falta para terminar esto antes, todo el mundo sabe que ha faltado mucha inversión durante una década entera. Eso se nota lógicamente en la potencia de los grupos de investigación, que podríamos tener muchos más compitiendo entre sí y aumentando su excelencia, y se nota en la cantidad de españoles que están buscando la vacuna en otros países. Cuando llegue la reconstrucción, tenemos que guardar algo de dinero para pensar en el futuro y en los siguientes problemas. No solamente gastar el dinero en la resolución de los problemas actuales, sino también pensar en el futuro. La reconstrucción tiene que pasar por una más adecuada planificación. Viendo lo que pasaba en China y en Italia, ¿por qué se actuó tarde en España? ¿Por qué no se vio venir? ¿Nos confiamos demasiado? Fueron unos poquitos días de diferencia, la verdad. Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora, muchos países hubiéramos tomado medidas mucho antes. Pero era muy difícil convencer a la gente porque la información de la que se disponía no permitía asegurar que esto fuera necesario. Cerrar completamente a una economía y a la gente en casa hay que hacerlo con unas bases sólidas y en esos momentos no existían. Incluso ahora se está hablando de que hasta en China parece ser que los contagios fueron más temprano de lo que nos estaban diciendo en ese momento y, por lo tanto, la enfermedad llevaba pululando por el mundo más tiempo. Si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, muchos países seguramente hubiéramos tomado medidas unos días antes.

¿Es necesario prorrogar más el estado de alarma? Una cosa que es cierta es que el éxito de las medidas que se han tomado, éxito de momento, relativo y cauteloso, viene de haber aceptado la población una merma de sus derechos. Por eso se necesita un estado legal que permita al Gobierno restringir esos derechos. Creo que ha funcionado y la gente lo ha entendido. Lo que sí está claro es que va a haber que continuar durante bastante tiempo, si no se produce una evolución enormemente favorable, restringiendo los derechos de las personas. No soy experto en Derecho, pero entiendo bien que el estado de alarma es necesario para tener una base jurídica sólida sobre la cual pasan las medidas necesarias. Es posible que haga falta más veces.

En la votación en el Congreso el PP ya no apoyó ese estado de alarma. ¿Por qué no van juntos de la mano el Gobierno y la oposición en el momento más difícil en décadas mientras vemos una actitud diferente en otros países? Bueno, es muy fácil echarle toda la culpa a la oposición en este momento, pero no lo voy a hacer. En otros países hay mucha menos intensidad emocional y venían de un periodo con más quietud en la política. Aquí en España desde que entramos en el Gobierno en junio de 2018 se ha producido un fenómeno de enorme tensión, de gente que piensa incluso que había ilegitimidad en el Gobierno con muy mal espíritu. Entrábamos desde ese punto de vista en una mala situación y no se ha sobrepuesto a eso. Creo que tendríamos que hacerlo y reconocer que la situación no está para andar cogiendo de cualquier cosa que se diga en Twitter para criticar al Gobierno de forma agria y suponiendo malicia y perversión. Y a partir de ahí también una reacción de los que estamos en el Gobierno no tan defensiva y que lleguemos a acuerdos.

¿Por qué no se han hecho tests masivos a toda la población? Lo primero es que para diagnosticar si la gente tiene o no la enfermedad en este momento no tenemos ningún medio técnico que sea sencillo. Los medios técnicos que tenemos, lo que llamamos la PCR, son algo muy complejo, que necesita personal especializado, procedimientos seguidos muy estrictamente, suministros complejos. Los países tienen una limitación: el personal es limitado, esto tarda una serie de horas… Todos los países tienen unas limitaciones que son más o menos parecidas. En Alemania el máximo de capacidad era de 150.000 al día, en España regularmente se están haciendo 40.000 al día. Un test a toda la población es técnicamente imposible. Después ya vendrá la disquisición de si hacerle a alguien la prueba de si tiene la enfermedad o no pues si verdaderamente sirve de algo. Sirve de algo si esa persona nunca más tiene contacto con alguien el día que se acabe la pandemia, pero si al día siguiente vas al trabajo o estás en el metro, pues poco sentido tiene el test que te hicieron ayer. Con lo cual, es una de esas cosas que se van diciendo por ahí para cargar la duda y la desazón de la gente pero sin razón ninguna. Pero como ahora es tan difícil encontrar un rato para explicarle a la gente exactamente dónde está esto técnicamente, dónde está la ciencia y dónde la tecnología, que no podemos, es imposible hacer este test a toda la población de España el mismo día ni el mismo mes, ni casi casi el mismo año. La gente se queda con el vociferio y no con la explicación y la verdad. Ahora es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, ¿debería serlo en la calle también? Desde el punto de vista de la ciencia, eso no está justificado, a no ser que descubramos algún nuevo método de contagio. Si la gente por la calle tiene una distancias razonables, desde luego no veo necesario que llevemos la mascarilla. Pero tampoco sabes, es bueno llevar alguna mascarilla porque no sabes cuándo vas a entrar a un sitio en el que quizás haya más gente y durante un periodo de tiempo seas incapaz de mantener la distancias. En un sitio cerrado donde no se pueden mantener distancias, pues está muy bien pensado poner la mascarilla obligatoria, ahora que parece que hemos superado esa tensión inmensa en los mercados internacionales.

