Sánchez: "No hay que tirar la toalla"

“No ha sido posible pero no hay que tirar la toalla”. Unas horas después de consumarse su fallida sesión de investidura Pedro Sánchez ha sido entrevistado este jueves en Informativos Telecinco por Pedro Piqueras. Y pese a la “decepción” no mira a unas nuevas elecciones: “No, no me resigno, creo que podemos desbloquear la situación”.

Son sus primeras palabras tras la votación en el Congreso de los Diputados en la que se impuso el ‘no’ a su candidatura: “Siento frustración en el ámbito personal, pero no me la puedo permitir en el ámbito político. Hay muchos retos por delante. “Mi responsabilidad es intentar formar un gobierno”.

“Yo hago toda la autocrítica, pero nosotros hemos ofrecido múltiples opciones. De todos modos este no es el final del viaje que nos lleve a elecciones. Hay que dejar intereses a un lado y se lo digo a PP, Ciudadanos y Podemos”.

“He sentido incredulidad”, ha confesado a preguntas de Pedro Piqueras por el no apoyo de Podemos. “Hablamos de una investidura a presidente del Gobierno y creo que el señor Iglesias se ha vuelto a equivocar, como en 2016 y creo que empieza a ser consciente de él. La verdad es que no sabemos por qué; yo le ofrecí un gobierno de coalición, coherente. Cuando él ha planteado que Sanidad o una vicepresidencia social eran humillantes era porque planeaba tener un Gobierno dentro del Gobierno”.