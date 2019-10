Torra: "Seguiré hablando de autodeterminación con las consecuencias que implique"

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha asegurado en una entrevista a TV3 que seguirá adelante con su plan para conseguir la autodeterminación de Cataluña y que lo hará “con las consecuencias que implique”.

“En teoría no podemos hablar del derecho de autodeterminación en la Cámara catalana, pero yo hoy he hablado de este derecho, y lo voy a seguir haciendo”, ha señalado tras haber defendido que “volvería a poner urnas” esta mañana en el Parlament.

Para el líder del Gobierno autonómico, su plan anunciado hoy ha consistido en “lanzar una propuesta sobre cómo podemos ejercer el derecho de autodeterminación lo más rápido posible. Veámoslo como una oportunidad”. “Ahora vienen tres pasos: debate, autodeterminación y constitución. Y me veo con fuerza para avanzar en el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Es mi mandato. Yo no he venido aquí para otra cosa. Yo trabajo para un país mejor”, ha sentenciado.