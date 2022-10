San Chin Choon: "Todavía hago negocios con Luceño; hablamos por WhatsApp"

“He enviado también varios e-mails (a las autoridades españolas), pero dicen que no los han recibido. He enviado el archivo (de las respuestas al cuestionario español) ya tres veces”, asegura, mostrando en su ordenador un correo supuestamente enviado al juzgado madrileño desde su cuenta corporativa el pasado 28 de julio. Unos correos escritos en inglés y español para los que asegura que utilizó el traductor de Google.

Respuesta: “Este es un asunto político, y yo de esto no entiendo, soy malasio. Yo puedo ir a la Embajada de aquí (afirma haberse ofrecido a ir a declarar a la delegación española en Kuala Lumpur), no tengo problema. Este caso no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué tengo que ir a España? Si voy, parece que he hecho algo malo”.