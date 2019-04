José Manuel Villegas: "No nos arrepentimos de la foto de Colón"

CARLOS PINA

Detrás de la estrategia de la campaña de Ciudadanos hay un nombre: José Manuel Villegas. El ‘número dos’ del partido y candidato al Congreso por Almería tiene en su cabeza el plan de Albert Rivera. Y el objetivo final: entrar por primera vez en el Gobierno central. Llega el ecuador de la campaña y los ‘naranjas’ sigue instalados en su ‘no es no’ a Pedro Sánchez. No pactarán con los socialistas, dicen, después del 28-A y no permitirán un Gobierno del PSOE ni por activa ni por pasiva. Y advierten, ante el fenómeno de Vox, que muchos votos se pueden quedar en la basura por la fractura en la derecha. La de Ciudadanos es una estrategia arriesgada virando hacia la derecha y dejando más espacio al PSOE en el centro. Pero Villegas cree que hay margen para montar una mayoría alternativa, junto al Partido Popular. Eso sí, se afana en decir que un futuro Gobierno de Rivera no estaría condicionado por Santiago Abascal. El ‘número dos’ contesta on the road. España, al borde de las urnas. ¿Cómo lleva la campaña? Bien, estamos contentos. Está saliendo como la teníamos planificada, estamos siendo capaces de meter propuestas y lanzar el mensaje de que hay un proyecto diferente para España. A veces cuesta que las medidas encuentren espacio con tanto ruido. Lo que vemos es una campaña bastante brusca y ruda como se evidenció en el debate ‘a seis’ de RTVE. ¿Tiene esa sensación? Sí, creo que estamos en una situación polarizada. Los nueve meses de Sánchez y sus apoyos han polarizado mucho la situación, con dos modelos muy distintos. Se produce ese choque y ese contraste. La gran duda es quién consigue sumar el 28-A. ¿Siguen manteniendo ese ‘no es no’ a Pedro Sánchez y al PSOE? Sí, sí. No vamos a pactar en ningún caso ni hacer posible ni por activa ni por pasiva un Gobierno de Pedro Sánchez. Consideramos que sus apoyos y pactos lo inhabilitan, desde nuestro punto de vista, para seguir gobernando España. Por lo tanto, vamos a intentar construir y liderar una mayoría alternativa. Estamos empeñados desde que se convocaron las elecciones, está todo muy abierto pero hay opciones de conseguir esa mayoría alternativa y de que el próximo Ejecutivo no sea de Pedro Sánchez, y de que tampoco por primera vez sea presidido por el PP. Vamos a seguir trabajando en esa línea durante estos días.

Esa mayoría alternativa a Pedro Sánchez, sin los nacionalistas e independentistas, tendría que pasar por el voto de Vox. ¿Qué le parece su irrupción de Santiago Abascal? ¿Están dispuestos a pactar con ellos? Primero, está por ver el alcance de esa irrupción. El sistema electoral es muy complicado para que el que está cuarto o quinto con porcentajes de voto alrededor del diez por ciento. Es muy complicado en muchas provincias, lo que supone que se pueden tirar muchos votos a la basura. Hay partidos como Vox que pueden tener votos pero luego poquitos diputados. Habrá que ver si entran en el Congreso y si son determinantes o no. En caso de que lo sean, está claro que un Gobierno encabezado por Rivera liberal, centrado y moderado no va a estar condicionado por un partido como Vox. En todo caso, no va a haber acuerdo en ese sentido, tendrá que decidir si apoya, llegado el caso, un Gobierno de Cs o si permite que siga Sánchez. Un poco como ha pasado en Andalucía, está funcionando bien con un acuerdo centrado entre PP y Cs, con la diferencia de que esperamos que en Madrid esté liderado por Rivera.

El PSOE les acusa de haberse derechizado durante estos meses… Ahí están nuestras propuestas, las de siempre, basadas en la regeneración democrática y en las reformas y modernización de este país, no dando ningún paso atrás en las libertades individuales. Los que han cambiado son otros. A Sánchez lo echaron de la dirección de su partido por intentar llegar al Gobierno de la forma que luego lo ha hecho y ha sido capaz de doblegar a ese PSOE y hacerse con un partido dispuesto a llegar a acuerdos económicos con Pablo Iglesias o concesiones a los separatistas. Es el PSOE de Sánchez el que se ha tirado el monte. Se vieron unas escenas bastante tensas el pasado fin de semana en Rentería y Podemos les ha acusado de ir a “calentar” la campaña. ¿Qué le parece? Un partido como Cs que ha nacido en Cataluña defendiendo la unión y la igualdad de todos los españoles no va a dejar de ir a ningún rincón de España a defender esas ideas. Por supuesto, no vamos a permitir que ni los abertzales ni los herederos de ETA nos digan dónde podemos hacer un mitin o no. Y mucho menos que nos lo diga el señor Echenique. Hablemos de Cataluña. ¿Qué solución tiene? ¿Un 155 permanente si ganan? La solución pasa por hacer lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, treinta años de cesiones a los nacionalista nos han llevado a esta situación. Seguramente llevar a cabo lo contrario que hasta ahora en la presencia del Estado de Cataluña y en educación. Ir en la dirección contraria. El 155 es una medida necesaria tal y como está la situación. No se puede permitir que Quim Torra no cumpla las leyes ni la Constitución. Si Rivera es presidente, lo primero que hará será enviar el requerimiento al presidente catalán para que cumpla las leyes y si no lo asume, aplicará el 155.

¿Les beneficia o perjudica que no esté Vox en el debate de RTVE? Nos daba un poco igual. No hemos evaluado nuestra presencia en función de si eran a cuatro o cinco o seis, no estamos en ese tacticismo. Los debates convienen a los ciudadanos para ver las diferentes opciones, evaluarlas y ver la forma de actuar de los líderes. Estamos donde nos invitan y acatamos las resoluciones de la Junta Electoral. Resuenan las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en el debate ‘a seis’ sobre su “sí, sí, hasta el final”. ¿Qué le pareció? Cada uno utiliza lo que cree que tiene que responder. En el debate se vio que la oposición contundente y clara, además de constructiva y con propuestas, la puso Inés Arrimadas. Ahí vamos a intentar nosotros llevar la campaña: oposición firme, enmienda a la totalidad a la visión de España de Sánchez, con propuestas.

