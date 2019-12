Era mentira: la historia verdadera tras el 'espectáculo' en directo de la reportera de TVE

“Natalia está como si le hubiese tocado a ella. Eso me encanta”, justificó la presentadora.

Y la reportera recogió el guante. ″¡Oye que yo tengo un décimo, esto no es broma! Compré uno. Hombre, en serio. Esto una fotocopia de mi décimo!”, exclamó la periodista entre gritos antes de rematar: ”¡Que mañana no voy! “Natalia no trabaja mañana”.

La historia se viralizó de inmediato, Natalia Escudero se convirtió en trending topic y el vídeo acumuló miles y miles de visualizaciones.

Una bonita historia de las que deja la Lotería de Navidad si no fuera por un pequeño-gran detalle: era mentira.

La propia periodista admitió en una conexión posterior que no le había tocado ‘El Gordo’, sino sólo “un pellizco” de otro número. “He de aclarar que ‘El Gordo’ ‘El Gordo’ no me ha tocado, pero un buen pellizco me ha tocado y eso sí que es cierto”, admitió.

“Me he venido arriba porque también me ha tocado un pellizco y eso hay que celebrarlo, pero que a la reportera de La Mañana no le ha tocado ‘El Gordo’ 2019. Pero sí me ha tocado la lotería de conocer a toda esta gente”, justificó.

Fuentes de RTVE consultadas por Europa Press han explicado que la reportera tiene un décimo agraciado con 5.000 euros.