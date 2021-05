"Era un desastre evitable": la conclusión del comité que evalúa la respuesta a la pandemia

Amal KS/Hindustan Times via Getty Images

Amal KS/Hindustan Times via Getty Images Una trabajadora prepara una inyección de la vacuna anticovid de AstraZeneca en Nueva Delhi (India).

Los expertos también sostienen que el sistema actual, tanto a nivel nacional como internacional, es “claramente inadecuado” para evitar que un nuevo patógeno provoque otra pandemia, por ello consideran que se necesita un mecanismo fuerte de financiación para que el mundo pueda hacer frente a futuras pandemias y que, en caso de emergencia, se pueda desembolsar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares a corto plazo.

“Ya estamos avisados”

“El COVID-19 ha sido una terrible llamada de atención. El mundo ahora tiene que despertar y comprometerse con metas claras, más recursos, nuevas medidas y un fuerte liderazgos para prepararnos para el futuro”, advierte el informe de comité. “Ya estamos avisados”, concluye.

Entre los fallos de la respuesta a esta pandemia, el comité menciona la falta de “liderazgo global coordinado”, la lentitud de muchos países, que prefirieron “esperar y ver” en lugar de llevar a cabo una estrategia “agresiva” contra el virus, y la falta de financiación, entre otros.

“Si no actuamos para cambiarlo ahora, [el sistema] no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica que podría ocurrir en cualquier momento”, ha afirmado la copresidenta del Panel y ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, al presentar el informe.

Clark ha hecho hincapié en que los organismos internacionales y los países poseían “informes y revisiones de crisis de salud anteriores”. “Si se hubieran atendido sus advertencias, habríamos evitado la catástrofe en la que nos encontramos hoy”, ha advertido. “Disponemos de herramientas para poner fin a las graves enfermedades, muertes y daños socioeconómicos causados por el COVID-19. Los líderes no tienen más remedio que actuar y evitar que esto vuelva a suceder”, ha recalcado.