"Era un genio y un sabio": la emotiva despedida de Pablo Motos a su amigo Quique San Francisco

La amistad entre Pablo Motos y Enrique San Francisco trascendía mucho más allá de sus numerosas visitas al plató de El Hormiguero (Antena 3). Y, al conocer la noticia de su muerte este lunes, fue inevitable rendirle homenaje. Lo hizo con un emotivo monólogo en el programa.

“Enrique me enseñó a estar en un escenario, me enseñó a sobrevivir en Madrid, me enseñó a entender a los artistas. También me enseñó hasta qué punto una persona puede ser libre. Tú puedes ir a trabajar, puedes tener un horario, puedes obedecer a tu jefe. O no. Si no te da la gana, no. Y a Enrique no le daba la gana. Y, como era libre, eligió vivir por el lado salvaje de la vida”, empezó diciendo.

El presentador recordó varias anécdotas junto al actor, entre ellas algunas relacionadas con sus problemas económicos. “A veces, no tenía dinero. A veces, le quitaban la luz. A veces, se metía en problemas. Pero si le preguntabas cómo estaba siempre te decía bien: ’Yo siempre estoy bien”, señaló.

“Una vez le dieron una indemnización muy grande por un accidente y le dije, bueno, Enrique, ahora, por favor pagas las deudas, te organizas y guardas el dinero en el banco. Y me dice: ‘Si me pagan ahora 100 millones, mañana me voy a gastar 110’. Y su padre que estaba al lado dice: ’Muy bien dicho, hijo”, evocó.