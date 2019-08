Érase una vez en Ibiza...

¿Cuándo vinisteis a la isla por primera vez y por qué os quedasteis? Hugo vino en el año 1999 y se quedó porque sentía que aquí realmente podía ser completamente quien era y vivir sin tener que disfrazarse de otra cosa. Yo vine a hacer un trabajo de voluntaria en La Casita Verde , un centro ecológico. Entonces pude comprobar que aquí mucha gente vive de manera diferente, de un modo distinto al que la sociedad nos enseña. Esto me inspiró muchísimo (y aún me sigue inspirando).

¿Cómo empezó vuestra pasión por el mar? Hugo empezó a navegar en Ibiza. Un amigo le invitó un día a su velero y desde este momento el mar le enganchó. Además su bisabuelo fue un marino gallego que recaló en Buenos Aires, ¡así que algo habría ya! Yo, a pesar de ser holandesa, no sabía nada de barcos hasta conocer a Hugo, así que él tuvo que enseñarme todo sobre la vida en el mar.

¿Qué hace especial a Once upon a boat entre las otras 2.364 (o más) empresas de alquiler de barcos que operan en Ibiza? No hay ningún barco como el nuestro en Ibiza y Formentera, ¡es realmente único! Además, la manera en que trabajamos es diferente a todos los demás, ya que se trata de un pequeño negocio atendido por sus dueños. Nuestra ‘empresa’ somos solo Hugo, el barco y yo, así que podemos tener un trato muy personal con la gente. Queremos que todo el mundo se sienta como en casa cuando están con nosotros a bordo.

Imagina que os regalan una de esas enormes vallas publicitarias que hay a la salida del aeropuerto y que son lo primero que ven los turista al llegar a Ibiza. ¿Qué pondríais en ella? “En Ibiza no tengas prisa” y nuestra página web: www.onceuponaboat.es.

Por último, ¿a qué personaje de Ibiza os gustaría que le hiciese la próxima entrevista?

A Nora Belton, mi profesora de yoga. Un espíritu auténtico de la isla.