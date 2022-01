ERC acusa al Gobierno de hacer "chantaje" con la reforma laboral

La secretaria general adjunta de ERC y portavoz del partido, Marta Vilalta, ha acusado este lunes al Gobierno central por hacer “chantaje” con la propuesta de nueva reforma laboral, que los republicanos consideran “decepcionante”.

“Nos encontramos un Gobierno del Estado que no quiere negociar, no quiere mover ni una coma y vetan cualquier posibilidad de mejora del texto. No es que estemos instalados en el no: quien no se mueve es el Gobierno”, ha dicho.

Vilalta ha cargado de esta manera contra el “chantaje” del Gobierno, para el que “o estás conmigo o contra mí, sin poner por delante los derechos laborales de las personas”.

“Si no se quieren mover, si no hay margen de mejora o negociación, estamos ante un chantaje del Gobierno. Intentaremos negociar para mejorar la reforma, pero que no nos pidan milagros”, ha sentenciado.

Es “muy difícil” que ERC apoye la reforma laboral

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, señaló la semana pasada que ve “muy difícil” que ERC apoye la nueva reforma laboral, tras cenar en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Unas palabras ante las que la portavoz de Catalunya En Comú, Aina Vidal, ha lamentado hoy que el presidente de la Generalitat critique la nueva reforma laboral que preconiza el Gobierno de PSOE-UP y que lo haga más “como portavoz de ERC que como presidente de todos los catalanes”.

Pero Vilalta ha sido contundente en su respuesta, al ser preguntada al respecto en rueda de prensa: “Si de una cosa podemos estar orgullosos es de tener un presidente de la Generalitat que hace de presidente de todo el mundo. Es el camino para hacer avanzar el país”, ha aseverado.

La portavoz republicana se ha referido a la posición de ERC respecto a la reforma laboral, una “modificación ligera” y “decepcionante” que, a su juicio, “queda muy lejos de la derogación que habían prometido” de la anterior ley del Gobierno del PP.