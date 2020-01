ERC avisa a Sánchez de que no negociará los Presupuestos si la mesa de diálogo entre gobiernos no tiene "avances"

El vicesecretario de comunicación y estrategia de ERC en el Parlament, Sergi Sabriá, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el partido no negociará los Presupuestos Generales del Estado si la mesa de diálogo entre el Estado y Cataluña no constata “avances” y ha defendido que, en dicha mesa, se puede hablar de “todo”, incluida la autodeterminación.

“No entenderíamos sacar adelante unos presupuestos que no fueran una oportunidad también para Cataluña. Pero la parte absolutamente trascendental es que la mesa esté avanzando. Si no, no hace falta ni hablar de las partidas ni del contenido de estos presupuestos”, ha afirmado en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Ha respondido así a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha dado por sentado que en el acuerdo entre PSOE y ERC iba implícito un pacto por la gobernabilidad y para sacar adelante los Presupuestos. El nuevo Gobierno, que aún está por constituir, prevé poder sacar adelante las cuentas públicas en el primer trimestre del año.

Para Sabrià, Calvo “se ha pasado de frenazo” porque el acuerdo con ERC era sólo para negociar una mesa de diálogo. “Todo lo que tuviera que ver con la gobernabilidad quedaba para después y en función de la evolución”, ha subrayado. Sobre el contenido que aborden los gobiernos en el encuentro, el republicano ha apostado por que se lleven los “grandes consensos de país”.

También ha abierto la puerta a consensuar las temáticas a tratar con otras formaciones catalanas no independentistas en decir que es “bueno que se hable con todo el mundo” para llevar posiciones “consensuadas” y “ampliamente compartidas”.

Todo esto sucede en un día en el que Sánchez tiene previsto llamar al presidente catalán, Quim Torra, para una primera toma de contacto antes de una reunión que JxCat quiere establecer la mesa de negociación, que debería empezar, según el acuerdo, en un máximo de 15 días después de la conformación del nuevo Gobierno, previsto para la semana que viene.