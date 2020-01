ERC decide si facilita la investidura de Sánchez entre presiones y recelos

Pedro Sánchez ha comenzado el año con la vista puesta en la reunión del Consell Nacional de ERC, que decide este jueves, entre presiones cruzadas, si facilita con la abstención su investidura en la votación definitiva fijada para el 7 de enero, tras la festividad de Reyes.

La abstención cuenta con el aval de la ejecutiva del partido republicano, tras el acuerdo con el PSOE sobre una mesa de diálogo entre Gobiernos para afrontar el “conflicto político” en Cataluña, pero la cuestiona parte del independentismo, con Carles Puigdemont a la cabeza, con la acusación de que supone la ruptura de la unidad de acción.

Esos recelos se hicieron más patentes el martes al anunciarse las fechas del pleno de investidura y conocer, a través de ERC, que su acuerdo con el PSOE recoge que las decisiones que salgan de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat se someterán a una consulta de la ciudadanía de Cataluña para que las avale o las rechace.

La portavoz de Junts per Cat en el Congreso, Laura Borrás, se ha desvinculado del acuerdo con una dura crítica: “Es ir a una cita a ciegas (...) No sabemos si en esta mesa de negociación hay censura previa, si hay temas que han sido vetados. No sabemos si es un tema de negociación o de salvación para poder hacer esta investidura (...) No confiamos en las promesas vacías ni en los brindis al sol”.

A Borrás se ha unido el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha convocado para esta mañana al vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, para decirle que lo que pacte con el PSOE no tiene que implicar al Ejecutivo catalán.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat han confirmado a Efe este encuentro, que está previsto que se lleve a cabo de forma “discreta” en el Palau de la Generalitat.

La sombra de Puigdemont

Detrás de Borras y Torra siempre surge la alargada sombra de Carles Puigdemont, pendiente -ahora desde el Parlamento Europeo, aunque sea con acreditación provisional- del horizonte electoral de Cataluña con la “prerrogativa” de poder adelantar los comicios y la tentación estratégica de promover otra candidatura independentista de distracción para restar apoyos a Esquerra.

Junto a Puigdemont se alinea la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que también se ha apresurado a presionar a Esquerra con el aviso del “riesgo de una segunda Transición”, que, a su juicio, “cerraría el ciclo de la oportunidad de la independencia”.

Su presidenta, Elisenda Paluzie, ha criticado que el acuerdo entre el PSOE y ERC aparque el referéndum de autodeterminación y la “libertad de los presos políticos” y que lo centre todo en un diálogo y una negociación entre gobiernos. “Han convertido el diálogo, que es el medio, en un objetivo”, ha señalado.

En medio de estas tensiones y algunas diferencias internas, los más de 200 miembros del Consell Nacional de ERC votarán hoy (desde las cinco de la tarde y hasta las siete, aproximadamente) si facilitan la investidura, cuyas sesiones de debate previstas para el 4, 5 y 7 de enero debe aprobar formalmente la Mesa del Congreso este jueves. Ya día siguiente, el viernes día 3 de enero, Pedro Sánchez reunirá a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para ratificar el acuerdo con los republicanos.

Las presiones de sus rivales independentistas sobre Esquerra por su eventual apoyo al PSOE son críticas abiertas contra Sánchez por parte de los dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos, que han recibido esos pactos aún por explicitar con palabras gruesas como traición o golpe de Estado.

A este clima de confrontación pronto se añadirán importantes sumandos judiciales, como la decisión del Tribunal Supremo sobre Oriol Junqueras o la inhabilitación de Torra, que tendrán su correspondiente repercusión en la pugna política antes, durante o después de la investidura.