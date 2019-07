ERC y Bildu anuncian su abstención en la investidura de Sánchez

"Le exigimos a la izquierda española q llegue a un acuerdo pq, si no, Ciudadanos, PP y Vox nos pasarán por encima. Si no se alcanza, será la muerte política de Sánchez e Iglesias”, @gabrielrufian pic.twitter.com/n8r6lOtDQ2

“Pedimos, exigimos, por responsabilidad, ante la oportunidad, no política, sino histórica. Somos de izquierdas y, por tanto, hemos perdido toda la vida frente a la risa y la sonrisa complaciente de la derecha”, ha agregado el portavoz de ERC.

Rufián ha asegurado que habló con Ábalos, con Garzón y que Iglesias no le coge el teléfono. Sobre las culpas, se ha mostrado claro: “Esto no es una tortilla de patatas. La gente no va a distinguir”.

Por su parte, Aizpurúa, ha asegurado que con su abstención se abre “una ventana de oportunidad”. “Si no aprovechan esta oportunidad será única y exclusivamente su responsabilidad”, ha criticado.